Гороскоп на сьогодні, 1 грудня, Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби, дізнайтеся, що на вас чекає в цей день.

Гороскоп на сьогодні, 1 грудня, для всіх знаків Зодіаку прочитайте астрологічний прогноз для Овна, Тельця, Близнюків, Раку, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб тут.

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Нарешті настав останній місяць року, але на зірках ще багато чого відбувається.

Ваш гороскоп може підказати вам, оскільки сьогодні планети змінюють напрямок.

Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків Зодіаку:

Овен

21 березня - 20 квітня

У цей мінливий час ви можете виявити, що спочатку вірите у щось, потім не вірите, і вагаєтесь між цими двома. Зачекайте, доки не прийде ясність, перш ніж ухвалювати рішення.

Телець

21 квітня - 21 травня

Якщо у вас є сумніви, тримайте їх при собі, доки не отримаєте більше інформації.

До того часу, можливо, буде важко дістатись істини, оскільки речі можуть вислизати і ковзати, і навіть означати кілька речей одночасно. Навіть те, що вам подобається чи не подобається, може, здається, змінитись.

Близнюки

22 травня - 21 червня

Стережіться людей із пропозиціями, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою. Головне зараз бути реалістом.

Речі можуть бути спотворені незалежно від того, наскільки добре вони пояснені. Істина є, але її може бути важко

знайти.

Рак

22 червня - 23 липня

Чи готові прийняти іншу філософію? Різні варіанти можуть зацікавити вас, але спочатку проведіть невелике дослідження.

Якщо ви хочете зв'язатися з учителем, коучем по життю або прийняти нові способи бачення, постарайтеся не приймати нічого належного. Не робіть нічого, доки не будете впевнені.

Лев

24 липня - 23 серпня

Ви можете зрозуміти, що занадто поспішили і що все може виявитися складнішим, ніж ви думали.

Начебто на підтвердження цього ви можете отримати новини про інших, які змінили свою думку. Поки ви не почуєте протилежного, тримайтеся подалі.

Діва

24 серпня - 23 вересня

Увага до вашої роботи та способу життя ще більше посилюється завдяки позитивним зв'язкам, що додають теплоту взаємодії.

Хоча ці впливи натякають на прогрес, є також припущення, що ви виграєте від обговорення проблем. Рішучий підхід допоможе пролити світло на деякі області.

Ваги

24 вересня - 23 жовтня

Мрійлива Венера може зробити вас чутливим, через що вам буде важче спілкуватися з людьми.

Поточні енергії показують, що вам не потрібно догоджати всім. Заспокойтесь і візьміть до уваги свої почуття. Ви зрозумієте, що ви сильніші, ніж думаєте.

Скорпіон

24 жовтня - 22 листопада

Невеликі труднощі можуть бути прихованим благословенням. Ймовірно, можливість — це не те, з чим ви не змогли б легко впоратися, але її може бути достатньо, щоб спонукати виявитися вашу винахідливу сторону.

Робота над цим може призвести до інших результатів.

Стрілець

23 листопада - 21 грудня

На підході жвавіша фаза. Не забігайте надто далеко вперед, тому що спочатку вам потрібно буде зробити деяку підготовчу роботу.

Хоча цей варіант, можливо, деякий час залишався осторонь, зараз він може дозріти для реалізації, якщо ви не намагатиметеся зробити занадто багато і зарано.

Козеріг

22 грудня - 21 січня

Продовжується пошук більшого речей, що може запропонувати життя. З затемненням, що розвивається, в ключовій зоні, що посилює вашу мотивацію, тиждень може показати, що ви готові прийняти нову фазу.

Слід переконатися, що інформація надходить із надійного джерела.

Водолій

22 січня - 19 лютого

Можливо, ситуація у ваших фінансах змінюється. Якщо ви залишили питання на самоплив, це може бути можливістю повернути контроль.

Потрібна порада? Вибирайте когось із гарною репутацією. Чим ви перебірливіше, тим більше вам доведеться насолоджуватися та економити.

Риби

20 лютого - 20 березня

Ви часто змінюєтеся і пристосовуєтеся до компанії, де знаходитесь, що означає, що ви вписуєтесь практично в будь-яке місце.

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