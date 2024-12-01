Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 2 грудня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 2 грудня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе розклад Таро на карту для вашого знаку зодіаку? Читайте ДАЛІ.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута

Овен, вам потрібно мінімізувати будь-які негативні впливи або потяги в неправильному напрямку. Намагайтеся не піддаватися впливу і не робити більше, ніж ви знаєте, що повинні зробити. Спрощуйте. Спрощуйте.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов, перегорнута

Ви відчули біль заперечення, але, незважаючи на все, що вам довелося пережити, ви все одно встаєте і готові вийти на ринг наступного разу.

Телець - воїн, і які б випробування вам не довелося пережити, ви знайдете спосіб зробити все якнайкраще.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Кубків

Справжнє кохання приходить тільки тоді, коли ти його не шукаєш, і саме тому ти відчуваєш, як стріла Купідона вражає тебе в серце.

Ви полонені та зачаровані. Ця людина може бути «тим самим», на якого ви чекали все своє життя.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Слухайте те, що вам кажуть, навіть якщо ви не згодні. Ви можете здивуватись, коли хтось ділиться з вами так відкрито.

Це чудово — відчувати себе заслуговує на довіру і частину чийогось близького кола.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Башта

Ніхто не знає, чого чекати щодня. Можна будувати плани, але завжди є відхилення через людську помилку або людські потреби.

Ніщо не може вас по-справжньому підготувати до того, коли трапляється щось погане, а ви цього не очікували. Ви все одно маєте зробити все можливе, щоб підготуватися до несподіваних труднощів.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Ієрофант

Усьому є своя причина і іноді причина в тому, що це просто правильно.

Насправді у вас є правила, і в інших людей вони теж є. Спробуйте знайти золоту середину та обійти рішення, які вже є для вас.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Десятка Мечів

Ого, тебе вдарили ножем у спину, і тобі знадобилася ціла вічність, щоб подолати почуття огиди, знедоленості та розбитого серця.

Ви все ще не повністю одужали від пережитого, але як тільки ви зможете усвідомити природу цих подій, життя стане для вас набагато легшим.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Корольова Кубків

Ви можете бути такою милою, коли захочете. І це ваша психічна енергія вловлює біль іншої людини, коли не було сказано жодного слова.

Ви відчуваєте, що їхня любов просто чекає, коли хтось її віддасть, але поки вони поводяться дуже стримано.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Дурень, перевернута

Ви не в тому положенні, щоб почати щось нове прямо зараз, тому закінчіть те, що почали. Пам'ятайте, що назва цієї гри – знайти спосіб досягти своєї мети.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Лицар Мечів, перевернута

Ви маєте справу із хуліганом.

Можливо, ви навіть не хочете вирішувати цю проблему, але вам це потрібно зробити.

Коли ви розповідаєте людині, що сталося, і вона була причиною, чекайте відкату. Зміни потребують часу.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Маг, перевернута

Раніше ви знали, як робити певні речі, але ваш талант уже не той, що раніше.

Вам потрібно практикуватись. Замість того, щоб думати, що робити, або нудьгувати, займіться чимось веселим та грайливим.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Королева Жезлов

Будьте діловими, Риби. Іноді потрібно відсторонитися і дозволити решті подбати про себе.

Не всі рішення ґрунтуються на знаннях, які ви отримуєте з книги. Щось просто займає більше часу.

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