Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 4 грудня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 4 грудня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе гороскоп на одній карті Таро вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Подивіться, що приготував для вас Всесвіт.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Приготуйтеся. День буде сповнений важкої енергії, і ви відчуєте, що це важке піднесення в гору.

Вам доведеться знайти те джерело сили, яке можна знайти лише глибоко всередині вас. Носіть із собою думку, особистий спогад, щось; будь-що, щоб підтримувати мотивацію до кінця дня.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Жезлов, перегорнута

Сьогодні добре почати все з чистого аркуша.

Відпускання звільняє ваш час та енергію, щоб зайнятися новою роботою чи якоюсь можливістю, яка вас приваблює. Вам не потрібно жити минулим, коли майбутнє для вас таке світло!

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута

Сьогодні ви той, хто заправляє всім. Вам не потрібно відповідати чужим стандартам того, як вам слід жити. Ні, Близнюки. Вам потрібно жити за власними правилами.

Вам набридло, що люди намагаються загнати вас у рамки. Тепер настав час збудувати життя, яке ви хочете прожити, не йдучи на компроміси і не жертвуючи власним щастям.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Повішений, перевернута

Ви даремно чекаєте, що людина, яку ви любите, раптово стане тим, ким ви хочете її бачити.

Ви витрачаєте свій час. Життя так не влаштоване. Людина має вирішити, чи хоче вона змін, а це може бути не так.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: пара жезлів

Життя - це баланс, і коли ви розумієте, хто ви, де ви хочете бути і маєте уявлення про те, як ви хочете цього досягти, це називається ясністю.

Ти дивишся на речі свіжим поглядом, Лео. І в ці моменти сумнівів у собі не дозволяй своєму розуму відмовити тебе від змін. Час настав, і в глибині душі ти знаєш, наскільки це правильний час.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Дайте собі дозвіл сумувати, Діво.

Останнім часом ви багато чого пережили, і у вас не було жодної хвилини спокою, щоб осмислити все, що ви недавно пережили. Вам потрібно приділити час, щоб вшанувати свої почуття. Дозвольте собі просто бути.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Зараз ви знаходитесь у міцному положенні, і це положення не слід сприймати як належне. Усі ресурси всесвіту доступні вам.

Можливо, є щось, що вам потрібно, тому просіть про це. Не турбуйтеся надто сильно про те, чому чи як, просто знайте у своєму серці, що це станеться.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Місяць

Ця карта є знак обману. Є речі, яких ви не знаєте і які ви дійсно хотіли б не знати сьогодні, але хтось вам брехав.

І ви будете розчаровані, дізнавшись, що довіра була підірвана, але в кінці дня ви зітхнете з полегшенням, тому що правда вийшла назовні і ви стали вільними.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка пентаклів

Ви вклали масу зусиль та енергії в роботу, яку ви зараз робите, і вам потрібна перерва, як і всім іншим. Вам потрібно трохи часу для себе, щоб подихати і просто розслабитися.

Це ваш час розслабитись, перш ніж все знову повернеться до вас. Ви можете відчувати себе дивно, знову маючи так багато часу для себе, але повірте, що це добре для вас.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, перевернута

Не всі бачать речі однаково. Те, що може бути очевидним для вас, вислизає від іншої людини. Здоровий глузд, як кажуть, не такий вже й звичайний.

Вас може засмучувати, що інші не на тій самій сторінці. Постарайтеся не судити про те, де знаходяться люди, навіть якщо ви трохи попереду.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута

Ви маєте справу з майстром-маніпулятором. Ви можете спробувати змусити цю людину зізнатися у зраді, але цього не станеться.

Це одна з тих ситуацій, коли ви повинні запитати себе, чи потрібно знати від них, щоб рухатися далі? Ви можете зробити це без підтвердження або повного закриття.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Паж Кубків

Всі захоплюються вами та хочуть асоціюватися з вами. Ви – світло, яке мотивує та надихає людей, і ваша харизма притягує до вас так багато позитивних речей.

Ви можете вибирати, чого хочете від життя, і якщо шукаєте щастя, ви його знайдете.

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