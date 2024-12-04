Метеорологи прогнозують, що зима не буде сильно морозною, хоча в окремі дні температура може опускатися до -10 градусів і нижче.

Синоптики прогнозують, що позитивною новиною є те, що після 21 грудня, дня зимового сонцестояння, світловий день почне поступово збільшуватися. 21 грудня Сонце перебуває найнижче над горизонтом, що робить цей день найкоротшим, а ніч — найдовшою.

За словами керівниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталії Голені, перші 10-15 днів грудня очікується знижена температура, на 1-2 градуси нижча за середні багаторічні значення. Денні температури варіюватимуться від 1 до 5 градусів тепла, а нічні коливатимуться від 1 до 6 градусів морозу.

Очікується антициклональна погода з мінімумом опадів, а під час прояснень ночами температура може опускатися до -10 градусів. У другій половині місяця стане тепліше, з більшою кількістю опадів у вигляді снігу та мокрого снігу через циклони з Атлантики. Очікуються коливання температури, з можливими потепліннями до +5 градусів. Однак, чи буде сніговий покрив на Різдво та в новорічну ніч, поки що невідомо.

Місячна кількість опадів у грудні очікується в межах 34-78 мм, а в гірських районах — 81-105 мм. Це кількість опадів, що була в листопаді, однак у грудні переважно буде сніг. 1 мм опадів — це приблизно 1 см свіжого снігу. Сніговий покрив може вкривати більшість областей, хоча на півдні країни стійкий сніг випадає не кожного року.

У північних областях, таких як Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська, зима почнеться по-різному. На Волині та Рівненщині в перші дні грудня буде тепліше — до +4-6 градусів вдень і до 0 градусів вночі. Потім температура знизиться на 2-3 градуси, з дощами та мокрим снігом. У цієї області можливі щоденні опади, тому дороги та тротуари можуть ставати слизькими. Таке похолодання триватиме до кінця місяця, лише 17-19 та 24-26 грудня буде ясніше, і опади припиняться.

У центральних областях, таких як Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська, перший тиждень грудня буде холодним, з температурою вдень не вище +3 градусів, вночі -1-0 градусів. Опадів майже не буде. Другий тиждень стане теплішим, до +5 градусів вдень, +1-2 градуси вночі, з дощами та мокрим снігом, найбільше опадів на Черкащині та Полтавщині. Після 15 грудня температура знову знизиться до +2-3 градусів вдень, з поверненням нічних морозів.

Східні області, зокрема Харківська, Донецька та Луганська, зустрінуть зиму з початку грудня. Найхолодніше буде на Харківщині, де перший тиждень грудня принесе температури до +2 градусів вдень і -1-2 градуси вночі з дощами та мокрим снігом. У другій половині місяця температура може знижуватися до -5 градусів.

На півдні країни (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим) грудень буде відносно теплим, з температурою вдень до +5 градусів і без значних морозів. У першій декаді місяця можуть бути незначні дощі з мокрим снігом, а в другій декаді температура підвищиться до +7 градусів вдень. В останній декаді грудня похолодає до +3-4 градусів вдень і до +1-2 градусів вночі. На Різдво та Новий рік очікується суха та похмура погода, з можливими нічними заморозками на південь від України.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

За графіком має бути світло, а його немає: в ДТЕК порадили українцям, як діяти.

Світло знову вимикають: українцям відповіли, скільки ще можуть залишитися відключення.

Мешканці квартир можуть замінити генератор: як правильно розрахувати потужність "екофлоу", щоб бути зі світлом.