В останні місяці критична інфраструктура України перебуває під постійним обстрілом російських ракет, і ризик блекауту стає все більш реальним.

Незважаючи на високу ефективність українського ППО, важливо бути готовими до різних сценаріїв, особливо до тривалої відсутності електроенергії, опалення та водопостачання.

Для підготовки до можливого блекауту варто подбати про кілька ключових речей. Якщо у вас немає генератора, важливо мати в будинку теплі речі, аптечку, ковдри, термобілизну, павербанки, газові балони, свічки та гасові лампи.

Крім того, слід подбати про запаси продуктів, які не вимагають приготування та можуть довго зберігатися без холодильника. Це стосується консервацій, сублімованих продуктів та сухих пайків, які можна використовувати у разі відключення світла.

Особливу увагу варто приділити запасам питної води. Для кожної людини на добу потрібний хоча б літр води для пиття, а також додатковий запас для побутових потреб. Важливо заздалегідь підготувати воду для пиття та гігієнічних цілей, а також правильно маркувати ємності з водою, щоб не переплутати їх призначення.

Що стосується їжі, у випадку блекауту важливо мати продукти, які можна зберігати без холодильника і які легко приготувати без використання електроенергії.

Для різноманітності можна мати в запасі печиво, хлібці, горіхи та сухофрукти. Якщо потрібно готувати, можна використовувати каші, які не вимагають тривалого часу для приготування.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ