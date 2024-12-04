До вашої уваги представлений щоденний гороскоп на 4 грудня з астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку на цей день.

Щоденний гороскоп на 4 грудня нам доведеться зробити все можливе, щоб не збитися зі шляху.

Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків Зодіаку вже тут:

Овен

(21 березня – 19 квітня)

Ваше особисте життя рухається в новому напрямку, і це може бути пов'язане із шлюбом або проектом, над яким ви працюватимете протягом деякого часу.

Молодий місяць відбувається в знак зодіаку Стрілець, ваш сектор пригод.

Це не те, що можна робити без ретельного планування. Поговоріть з кимось, другом або коханою людиною, щоб дізнатися, що вони думають. Отримайте зворотний зв'язок і подивіться, як ви почуваєтеся, коли отримаєте її.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Молодий місяць відбувається у знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі загальних ресурсів.

Бережіть себе, тому що ви починаєте втомлюватися від багатогодинної роботи та необхідності докладати на роботі набагато більше зусиль, ніж зазвичай.

Не здавайтеся зараз, ви надто близькі до того місця, де вам потрібно бути.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Молодий місяць відбувається у знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі зобов'язань.

Сьогодні вас переповнює стільки емоцій, стільки ідей та видінь, які захочеться осмислити.

Ви навіть можете втратити сон сьогодні вночі, занадто багато думаючи і намагаючись зрозуміти їх усі. Розслабте свій розум, Близнюки, і повірте, що все, що вам потрібно буде працювати для вас.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Молодий місяць відбувається у знаку зодіаку Стрільця, секторі ваших повсякденних обов'язків.

Це правда, що у вас є схильність робити занадто багато, і іноді ви забуваєте, що ви всього лише людина.

Відпочинь трохи від світу, Раку. Прийшла твоя черга відступити та відпочити.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Молодий місяць відбувається у знаку зодіаку Стрілець, вашому секторі творчості. Почніть з місця подяки, Лев. Коли ви починаєте день, почуваючи себе добре, решта дня відчувається неймовірно оптимістично та обнадійливо.

Вам потрібно ухвалити мудре рішення. Лев, і це вимагатиме від вас багато чого. Ви можете порушити те, що вважається нормою, і це вимагає всієї вашої розумової енергії.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Ви готові взяти на себе зобов'язання? Або вам потрібно більше часу?

Молодий місяць відбувається у знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі будинку, місці, яке так потребує вас.

Ви можете бути готові до переїзду чи пошуку нового місця проживання. Ви можете бути готові до зміни роботи або прийняття пропозиції, яку ви відкинули раніше, але яке було зроблено вам знову.

Терези

(23 вересня - 22 жовтня)

Молодий місяць відбувається у знаку зодіаку Стрілець, вашому секторі партнерських відносин.

Деякі відносини не будуть тривати вічно, і приємно думати, що, можливо, ви зустрінетеся знову в іншому місці та в інший час у майбутньому.

Любов допомагає вам подолати страх, який ви можете відчувати у своєму серці з приводу майбутнього. Ви вчитеся все більше і більше кожен день, щоб стати сильнішим, ніж те, чому ви не довіряєте, може статися з вами.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Молодий місяць відбувається в знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі грошей, і ніколи не пізно навчитися здоровим звичкам щодо витрат, заощаджень або пошуку відповідного варіанту заробітку.

Добре вивчати гроші. Важливо знати, як вони працюють і як змусити їх працювати на вас. На цьому тижні ви можете почати впроваджувати деякі кроки, щоб допомогти їм працювати на вас.

Стрілець

(22 листопада - 21 грудня)

Ніколи не пізно щось змінити у своєму житті. Насправді ви вже давно були готові це зробити.

Молодий місяць відбувається у знаку зодіаку Стрілець, секторі вашої ідентичності.

Будьте сміливішими, Стрілець. У вас є час попрактикуватися та набратися досвіду методом спроб та помилок.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Ну, є речі, які ви не можете контролювати. Не треба себе докоряти ситуації, які складаються не так, як ви очікували.

Молодий місяць відбувається у знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі прихованих ворогів.

Не жертвуйте своїми бажаннями та потребами заради того, хто не приділяє вам жодної хвилини уваги.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Хороші речі приходять до вас, тому що ви добрий чоловік, і друзі молилися за вас.

Молодий місяць відбувається в зодіакальному знаку Стрільця, вашому секторі друзів.

Який мирний день чекає на вас, Водолію. Ваші проблеми сьогодні незначні, і вам нема про що турбуватися.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Нова робота? Інша кар'єра? Вам настали зміни в енергетиці дня.

Молодий місяць відбувається у знаку зодіаку Стрілець, у вашому секторі кар'єри.

Подивіться на речі з позитивного боку Риби. У вас так багато можливостей, що ніщо не може завадити вам робити великі справи.

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