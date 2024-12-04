Дізнайтеся, що ще на вас чекає 5 грудня, прочитавши свій гороскоп Таро за знаком зодіаку.

Гороскоп на картах Таро на 5 грудня, це чудовий день для всіх знаків зодіаку, навіть якщо нудьга загрожує вас принизити.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 5 грудня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро:П'ятірка Кубків

Любити когось настільки сильно, що ви втрачаєте себе у стосунках, це важкий спосіб засвоїти урок любові до себе та турботи про себе.

Ти дав собі трохи більше, ніж треба. Настав час трохи відступити, Овен, і зайнятися своїми потребами зараз.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Повішений

Ви не можете сидіти склавши руки і чекати, поки хтось інший дасть вам дозвіл бути тим, ким ви повинні бути.

Якщо ви чекаєте, доки інша людина скаже вам, коли ви готові, ви можете чекати дуже довго. Слухайте своє серце.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сіль Кубков

Коли всі частини відносин складаються в єдине ціле, тоді ви розумієте, що знаходитесь там, де вам судилося бути.

Хоча любов може бути важко знайти, деякі її аспекти мають бути легкими. Не намагайтеся когось змінити; прагнете взаємного прийняття.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Проникливість та інтуїція – це те, що потрібно розвивати.

Проводьте час на природі. Спостерігайте за зірками на небі. Прагніть розуміти речі з внутрішньої точки зору. Ваша душа ніколи не спрямує вас неправильно.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Це важкий день для вас багато в чому, але ви виявите, що здатні нести тягар більш ефективно, ніж ви собі уявляли.

Можливо, зараз ви не знаєте, як прожити цей день, але коли ви перетнете фінішну межу, ви здивуєтеся, наскільки ви витривалі!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Колісниця

Зараз не час здаватись чи відмовлятися від своїх мрій. Ви піднімаєтеся на вершину своєї кар'єри, і це дуже конкурентно.

Але з кожною миттю, коли ви там тримаєтеся, ви набираєте обертів. Зрештою, ви перемагаєте завдяки своїй витримці та набутим навичкам.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Десятка Мечів

Коли хтось відвертається від тебе і показує, хто він насправді вір йому. Довіра не тій людині завжди є великим розчаруванням.

Ви поставите собі багато запитань і почнете сумніватися в собі, але врешті-решт ви побачите тривожні сигнали, які пропустили, і зрозумієте, що вам потрібно було зробити, щоб не потрапити на цей прийом у майбутньому.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Закохані

Розділене серце ніколи не буває легко поєднати. Завжди будуть речі, які ви віддаєте перевагу в одній ситуації іншій.

Вам потрібно навчитися розставляти пріоритети у своїх цінностях у цей час. Можливо, ви не отримаєте всього, чого хотіли, але ви можете отримати те, чого хотіли найбільше.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Кубків

Вас оточують прекрасні люди, які бажають вам найкращого.

Навіть якщо ви не хочете стільки любові та підтримки від інших і волієте бути незалежною людиною, ви знайдете необхідну допомогу, якщо вирішите звернутися за нею.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Король Кубків

Сподіваюся, ваш розум і емоції прийдуть у рівновагу, і ви зможете знайти впевненість у тому, чого саме ви хочете досягти.

Розуміння свого Великого "навіщо" допоможе вам зосередитися на меті, яку ви хочете досягти.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей

Як говориться в прислів'ї, «на кухні дуже багато кухарів».

Кожен хоче вирішити, як щось буде зроблено, додавши свої два центи. Ви можете попросити людей утриматися від висловлювання своєї думки до пізнішого часу.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Смерть

Кінець ніколи не буває легким, але коли ви відпускаєте те, що ви мали раніше, ви відкриваєте вікно для нового, свіжого початку.

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