Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знака зодіаку на 7 грудня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 7 грудня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе гороскоп Таро на одну карту для знака зодіаку? Читайте далі.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Останнім часом все було шалено, але цього тижня на вас чекають великі зміни.

Біль і страждання, які ти пережив минулого тижня, нарешті добігають кінця. Ти отримуєш чистий аркуш, Овен.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута

Відхилення від курсу неминуче, і чим більше ви відчуваєте біль та страждання, тим краще ви усвідомлюєте, що необхідно змінити.

Вітайте дзвінки. Не бійтеся зустрітися зі своїми страхами. Це хороші моменти у всесвіті, і вони покликані зробити ваше життя кращим.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Правосуддя

Ти маєш право злитися на те, що життя було до тебе несправедливим останнім часом. Ти багато зробив, щоб спробувати вчинити правильно.

Отже, коли вам доведеться працювати старанніше, ніж решта, ви запитаєте: «Що дає?» і засумнівайтесь у доброті всесвіту. Ви можете не дізнатися відповідь відразу, але вона прийде, не хвилюйтесь.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Путівник

Ви так довго виставляли себе напоказ, але тепер настав час відступити та дозволити комусь іншому зробити роботу. Вам потрібна перерва, так що зробіть її, коли зможете.

Просто розслабтеся і займайтеся тим, що вам подобається, не покладаючи на себе жодних очікувань.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута

Добре, що ти не вирішив, що хочеш зайнятися саме цим проектом.

Велика затримка підтверджує те, що ви вже знали нутром – час був невідповідним. Коли це станеться, ви дізнаєтесь, і все піде гладко.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Король Жезлов

Ви отримали величезний обсяг інформації та величезний досвід.

Це те, що виділяє вас серед конкурентів, і чому ви успішно пройдете співбесіду та отримаєте роботу.

Якщо ви не збираєтеся міняти кар'єру, то хоч би яку можливість ви намагалися реалізувати, вона вже ваша.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Суд, перевернута

Перестаньте ставити собі запитання. Це тільки підживлює вашу нерішучість. Ви можете не знати всіх відповідей, але чи вам це потрібно?

Тобі буде достатньо того, що ти зараз знаєш. Решту ти зрозумієш по ходу справи.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута

Хтось говорить за вашою спиною і розповсюджує про вас брехню.

Жахливо, коли ти дізнаєшся, що людина, якій ти, як ти думав, могла довіряти або яку ти ніколи не образив, вирішив вчинити з тобою несправедливо.

Вам потрібно піднятися вище!

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута

Не будь таким нетерплячим, Стрілець. Ти квапиш події, а потім про це шкодуєш.

Якщо це займає занадто багато часу або на шляху занадто багато перешкод та проблем, це може бути ознакою того, що Всесвіт намагається захистити вас від шкоди. Дозвольте це зробити.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута

Плани можуть спрацювати так, як ви хотіли. Вас можуть попросити відкласти поїздку за місто.

Можуть бути проблеми з погодою, які унеможливлять поїздку. Спочатку це буде розчаровуючим, але коли ви все-таки зможете виїхати, ви відчуєте, що затримки обернулися добре.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Помірність, перевернута

Ви можете спробувати оскаржити свою думку, але якщо людина не бажає розділяти вашу думку, просто залиште це на потім.

Ви можете просто дозволити їм навчатися на гіркому досвіді. Навіщо дратуватись без причини, якщо в цьому немає необхідності.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Паж Мечів, перевернута

Повідомлення, яке мало бути доставлено вчасно, не дійде до вас, якщо спочатку не виникнуть якісь неполадки.

Обов'язково перевірте папку зі спамом та повідомлення, якщо ви чекаєте відповіді, але він до вас не дійшов.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.