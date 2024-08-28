Герои Украины и их семьи получат бесплатное государственное жилье благодаря новым изменениям в Уставе звания, обнародованным на сайте Офиса президента.

В Украине часть граждан с особыми наградами получат государственное жилье. Это касается Героев Украины, удостоенных ордена "Золотая Звезда", а также их семей в случае посмертного присвоения этого звания.

Изменения внесены в Устав звания Герой Украины в соответствии с новым указом, обнародованным на сайте Офиса президента .

Детали нового порядка предоставления жилья для Героев Украины

Согласно указу, в Устав был добавлен пункт, касающийся социального обеспечения Героев Украины. Теперь жилье будет предоставляться без учета пребывания на учете по улучшению жилищных условий.

Это существенное улучшение, поскольку ранее эти граждане имели право на государственное жилье только за очереди.

В случае, когда звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" присвоено посмертно, право на получение жилья переходит к членам семьи героя, обеспечивая поддержку близким погибших.

Указ является частью общей политики президента Украины, направленной на усиление социальной защиты военных и героев страны.

Ранее Politeka также писала , что пенсионеры могут рассчитывать на социальную поддержку. В Украине пенсионеры могут получить дополнительные выплаты, но не все имеют право на них. Размер социальной помощи зависит от трудового стажа, состояния здоровья и других факторов.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история