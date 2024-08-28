Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака, хватайтесь за вдохновение, которое пронизывает день, и не дайте ему пропасть даром!

Овен

21 марта – 19 апреля

Творческое решение некоторых финансовых проблем в вашей жизни может быть доступно вам сейчас. Если вы обдумывали идею нового дополнительного заработка или сбора средств для дела, которое близко вашему сердцу, ваше воображение действительно может заставить вещи сбываться, если вы займетесь этим сегодня. Деньги текут более свободно, и методы, которые вы используете, чтобы заработать немного дополнительных денег, могут быть также забавными. Это выигрыш для всех.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня вы можете увидеть какую-то досадную жестокость — возможно, один человек толкает другого или просто не очень любезен в целом — и это ваш шанс высказаться за то, что правильно. Не будучи резкими, дайте им знать, что быть хулиганом нехорошо, и поддержите человека, который не всегда может постоять за себя. Хотя для этого может потребоваться немного больше смелости, в конце концов, это того стоит.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сейчас в творчестве есть сила. Даже если вы не чувствуете себя очень артистичным, создание чего-либо своими руками может помочь вам выплеснуть свои чувства и улучшить душевное спокойствие сегодня. Искусство не всегда должно быть шедевром — это может быть создание поздравительной открытки для друга, покраска стены в новый цвет или благоустройство сада. Что бы ни сделало ваш день или день кого-то другого немного прекраснее, сделайте это!

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня могут прийти друзья, и это хорошее время для общения. Даже если вы давно не общались, выйдите из зоны комфорта и посмотрите, каково это — быть с несколькими особенными людьми, которые заставляют вас смеяться. Совместное исследование города или бродяжничество по сельской местности может принести вам хорошие чувства и долгоиграющие воспоминания. Может даже появиться кто-то новый, что даст вам шанс завести новые знакомства.

Лев

23 июля – 22 августа

Сосредоточение на старых проектах может привести к чему-то великому. Даже если у вас возник соблазн бездельничать на выходных, проект, который вы откладывали, также может звать вас по имени. Если вам действительно нужен отдых, то, конечно, проведите день так, как хотите, но если у вас есть лишняя энергия и она вас нервирует, то лучше направить ее куда-то позитивно. В противном случае у вас может возникнуть соблазн принять более сомнительные решения.

Дева

23 августа – 22 сентября

Движение тела может помочь вам вдохновиться. Вы можете чувствовать, что сейчас вы переполнены энергией, а сидение без дела может вызвать у вас беспокойство. Это потому, что вы застряли в своей голове, но выход из головы с помощью йоги, бега трусцой или даже просто растяжки может помочь вам снять это нервное напряжение. Как только ваша кровь начнет течь, а ваши мышцы расслабятся, у вас будет больше уверенности, чтобы справиться с оставшейся частью дня.

Весы

23 сентября – 22 октября

Хотя вы, возможно, были довольны своей первой попыткой в ​​недавнем проекте или плане, его все равно могли отправить обратно на чертежную доску. Теперь, вместо того, чтобы менять свою работу, вы можете почувствовать, что просто выбрасываете то, над чем работали, и сдаетесь. Сделайте глубокий вдох и попытайтесь разобраться во всем по частям. Проанализировав, что пошло не так, и подправив мелкие детали, вы, скорее всего, сможете спасти многое из того, что у вас изначально было.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Кто-то в вашей жизни может удивить вас сегодня. Вы могли привыкнуть к определенному поведению этого человека со временем, поэтому теперь вы ожидаете, что он всегда будет относиться к вам таким образом. Однако он может внезапно изменить ход событий и шокировать вас изменением темпа. Нравится вам этот темп или нет, постарайтесь хотя бы быть к нему открытым. Вы можете понять, что вам нравится новая версия этого человека!

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Будьте терпеливы к себе. Возможно, вы чувствуете, что сейчас вы не совсем там, где вам нужно быть, но это естественно, когда вы переживаете скачок роста в своем духовном путешествии. Вам не нужно достигать всего сразу. Вместо этого постарайтесь оценить небольшие шаги, которые вы сделали в своей жизни. Если вы оглянетесь хотя бы на несколько месяцев назад, вы сможете увидеть разницу между прошлым вами и сегодняшней версией вас.

Козерог

22 декабря – 19 января

Веселье с друзьями, вероятно, лучший способ обуздать беспокойную энергию, которую вы чувствуете. Если вы попытаетесь работать не покладая рук в течение дня, вы можете обнаружить, что вас снова и снова блокируют. Это вселенная пытается сказать вам, чтобы вы сделали перерыв и наслаждались жизнью с людьми, которые вас любят. Свяжитесь со своей системой поддержки, будь то семья или близкие друзья, и постарайтесь смеяться и играть вместе.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня вы можете найти удовлетворение прямо у себя дома. На самом деле, если вы слишком далеко отойдете от того, что вы знаете и любите, это может вас развернуть. Другие могут попытаться подтолкнуть вас к ситуациям, которые не кажутся правильными вашей интуиции — прислушивайтесь к своей интуиции. Это не значит, что вам вообще не нужно выходить из дома, но постарайтесь придерживаться того, что вам знакомо, и не чувствуйте давления, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта, если это не кажется правильным вам.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Обмен своими страстями может привести к удовлетворению и росту сейчас. Если есть кто-то или что-то, что действительно важно для вас, но вы еще ничего об этом не сказали, сейчас самое время. Используйте свою внутреннюю уверенность, когда дело касается честности с другими, даже если вы не уверены, что можете быть настолько смелыми. Храбрость — ключевое слово для вас сегодня, и люди вокруг вас будут восхищаться вашей способностью быть прямолинейным.

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