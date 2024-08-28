Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 28 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 28 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 28 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Если вы будете говорить людям то, что вы думаете, это ни к чему вас не приведет.

Некоторые люди могут не видеть вашего видения и думать, что вы просто сплетничаете или хвастаетесь вещами, в которых вы ничего не смыслите. Пусть ваша работа говорит сама за себя.

Иногда это занимает время, и вы можете быть нетерпеливы. Но в конце концов это того стоит.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая

Вам придется вернуться к исходной точке. Иногда планы рушатся, потому что ваш фундамент не был прочным.

Возможно, вы сейчас хотите большего, чем следует, и это вызывает у вас чувство разочарования.

Нормально чувствовать в тот момент, когда в конце концов ты добиваешься успеха. Вот почему важно вернуться назад, перегруппироваться и составить план.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Звезда, перевернутая

Вы продолжаете просить вселенную помочь вам понять, почему человек такой, какой он есть, но вы ничего не можете сделать, чтобы что-то изменить.

Люди должны расти на своих собственных условиях. Вы можете любить кого-то так сильно, как только можете, но пока он не будет готов, ничего не произойдет. И вы оба пойдете ко дну вместе.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая

Кажется, будто весь мир был против тебя. А теперь ты понимаешь, что на самом деле это было просто огромное напряжение из ничего.

Трудно потерять бдительность и снова почувствовать себя в безопасности в пространстве, наполненном хаосом и гневом.

Однако вам важно преодолеть это, чтобы вернуться к себе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

Вы уже давно хотели снять трубку и позвонить кому-нибудь, и удивительно, что сегодня вы не поддались своему искушению.

Лучше всего отпустить людей. Вам не нужно быть тем, кто постоянно пытается что-то сделать.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Кубков

В последнее время вы пережили много эмоций, и вам трудно объяснить другим, что вы чувствуете.

Вот когда вам нужно будет пойти и передать это ручкой и бумагой или, может быть, даже обратиться к терапевту. Иногда ваши друзья — не самые лучшие люди, с которыми можно поговорить

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Вы очень усердно трудились, но кто-то другой решил присвоить себе все заслуги.

Это расстраивает и трудно осмыслить. Вы будете звучать мелочно, если укажете на них, и, возможно, вы думаете, что не должны этого делать.

Возможно, у вас есть что-то еще, что вы можете вынести на поверхность. И в конце концов этот другой человек будет обнаружен.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Повешенный

Если вы ждете у телефона, что кто-то вам позвонит или пришлет сообщение, и ничего не происходит, примите это к сведению.

Люди дадут вам знать, насколько вы им дороги, тем, как они к вам относятся. Молчание — золото, даже если оно причиняет боль.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Паж Кубков

Вы не всегда любите проверять голосовую почту, а свою электронную почту вы оставляете нетронутой чаще, чем следовало бы.

Но вам придет сообщение, и это будут хорошие новости, которые вам нужно услышать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов

Каждый должен с чего-то начинать, и вы, возможно, начинаете всего лишь с мечты.

Не бойтесь, что у вас нет ресурсов или людей, которые помогут вам добраться туда, куда вы хотите или в чем нуждаетесь.

Запишите свое видение, поместите его там, где вы его увидите, и верьте в него.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Нужно ли вам вкладывать время и энергию, чтобы добиться желаемого уважения в вашем бизнесе?

Люди уважают людей, которые развивают свои навыки постепенно, со временем.

Никто не рождается экспертом, даже если это гении в определенной области жизни.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Туз Кубков

Вы вложили все свои чувства в одного человека, и теперь их больше нет.

Тяжело, когда понимаешь, что отношениям не суждено было быть. Это скорбное время.

Дайте себе возможность прочувствовать свои чувства и уважайте свое желание не поддаваться им.

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