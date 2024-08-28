Узнайте, как правильно обработать сад после сбора урожая, чтобы обеспечить его здоровье и обильное плодоношение в следующем году.

В завершение лета, а именно в конце августа и начале осени, обязательно нужно обработать сад после сбора урожая. Это критически важно для того, чтобы обеспечить обильное плодоношение деревьев в следующем году. Далее рассмотрим, как правильно выполнить обработку сада после сбора урожая.

После сбора фруктов в саду нельзя забывать о дальнейшей обработке. Это необходимо для поддержания здоровья растений и их подготовки к зимним условиям. Прежде чем приступить к обработке сада после сбора урожая, следует тщательно убрать территорию: прополоть сорняки, удалить засохшие и больные части растений и собрать увядшие плоды. Особенно важно очистить землю от опавших листьев и веток, которые могут быть местом зимовки вредителей.

После этого, чтобы эффективно обработать сад после сбора урожая, нужно провести обработку деревьев фунгицидами при обнаружении заболеваний. Популярные препараты для этого включают Карбамид, Фундазол, Тиовит, Амистар, Сальто, Топсин и Фунгус. Проверьте кору деревьев на наличие повреждений; при необходимости закройте их садовым варом и побелите стволы деревьев перед началом осени.

Не забудьте о подкормках, которые являются еще одним важным этапом обработки сада после сбора урожая. Это поможет растениям лучше перенести зимние условия и скопить силы для грядущего урожая. Подкормка может быть в виде растворов для опрыскивания по листу или удобрениям, которые вносятся в землю. Для молодых деревьев до 10 лет подходит смесь из 150 мл суперфосфата, 100 мл калийной соли и 4 кг органических удобрений. Для старших деревьев в возрасте от 10 до 25 лет используйте 200 мл суперфосфата, 100 мл калийной соли и 6 кг органических удобрений. Для опрыскивания по листу растворите 500 г мочевины в 10 л воды и при желании добавьте цинк или бор.

Не забывайте о приствольных кругах: их также можно засыпать золой или навозом, смешанными с землей. После внесения удобрений обязательно полейте сад, чтобы обеспечить лучшую усвояемость питательных веществ. Таким образом, вы полностью обработаете сад после сбора урожая и подготовьтесь к зимнему периоду.

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