Ароматный соус из свежих томатов идеально сочетается с мягкой пастой, лучше всего блюдо подавать к обеду или ужину.

Сделать такую пасту в томатно-сливочном соусе можно с утра или перед перекусом, так как она готовится быстро и легко, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

1 куриное филе

200 г пасты (желательно твердых сортов)

2 больших томата

200 г томатов в соке или 1 ст. л. томатной пасты, разведенной в 200 мл воды

3 ст. л. сметаны или жирных густых сливок

1 маленький лук

1 зубчик чеснока

Масло для жарки

Соль и перец по вкусу

Итальянские травы по вкусу

Пармезан или другой сыр для подачи

Приготовление:

Сделайте надрезы на томатах и залейте их кипятком на 5 минут. Затем снимите кожицу и нарежьте томаты. Нарежьте лук, чеснок и куриное филе. Посолите и поперчите филе.

Отварите пасту так, как вам больше нравится или следуя инструкции на упаковке.

На разогретом масле поджарьте куриное филе. Добавьте нарезанный лук и жарьте до прозрачности. Добавьте нарезанные томаты и чеснок, посолите. Тушите до размягчения томатов. Затем добавьте томаты в соке или разведенную томатную пасту, 1,5 ст. л. воды из-под пасты, сметану. Солите по вкусу, добавьте итальянские травы.

В соус добавьте отваренную пасту. Хорошо перемешайте и прогрейте вместе еще 2 минуты.

Последние новости Украины:

Лучше шаурмы: шеф-повар дала рецепт быстрой и невероятно вкусной закуски.

Быстрый рецепт малосольных помидоров от финалистки "Мастер Шеф".

Такой вкусной творожной запеканки вы еще не ели: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.