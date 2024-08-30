Сделать такую пасту в томатно-сливочном соусе можно с утра или перед перекусом, так как она готовится быстро и легко, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 200 г пасты (желательно твердых сортов)
  • 2 больших томата
  • 200 г томатов в соке или 1 ст. л. томатной пасты, разведенной в 200 мл воды
  • 3 ст. л. сметаны или жирных густых сливок
  • 1 маленький лук
  • 1 зубчик чеснока
  • Масло для жарки
  • Соль и перец по вкусу
  • Итальянские травы по вкусу
  • Пармезан или другой сыр для подачи

рецепт, скриншот Инстаграм

Приготовление:

Сделайте надрезы на томатах и залейте их кипятком на 5 минут. Затем снимите кожицу и нарежьте томаты. Нарежьте лук, чеснок и куриное филе. Посолите и поперчите филе.

Отварите пасту так, как вам больше нравится или следуя инструкции на упаковке.

На разогретом масле поджарьте куриное филе. Добавьте нарезанный лук и жарьте до прозрачности. Добавьте нарезанные томаты и чеснок, посолите. Тушите до размягчения томатов. Затем добавьте томаты в соке или разведенную томатную пасту, 1,5 ст. л. воды из-под пасты, сметану. Солите по вкусу, добавьте итальянские травы.

В соус добавьте отваренную пасту. Хорошо перемешайте и прогрейте вместе еще 2 минуты.

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