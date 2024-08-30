Сделать такую пасту в томатно-сливочном соусе можно с утра или перед перекусом, так как она готовится быстро и легко, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 200 г пасты (желательно твердых сортов)
- 2 больших томата
- 200 г томатов в соке или 1 ст. л. томатной пасты, разведенной в 200 мл воды
- 3 ст. л. сметаны или жирных густых сливок
- 1 маленький лук
- 1 зубчик чеснока
- Масло для жарки
- Соль и перец по вкусу
- Итальянские травы по вкусу
- Пармезан или другой сыр для подачи
Приготовление:
Сделайте надрезы на томатах и залейте их кипятком на 5 минут. Затем снимите кожицу и нарежьте томаты. Нарежьте лук, чеснок и куриное филе. Посолите и поперчите филе.
Отварите пасту так, как вам больше нравится или следуя инструкции на упаковке.
На разогретом масле поджарьте куриное филе. Добавьте нарезанный лук и жарьте до прозрачности. Добавьте нарезанные томаты и чеснок, посолите. Тушите до размягчения томатов. Затем добавьте томаты в соке или разведенную томатную пасту, 1,5 ст. л. воды из-под пасты, сметану. Солите по вкусу, добавьте итальянские травы.
В соус добавьте отваренную пасту. Хорошо перемешайте и прогрейте вместе еще 2 минуты.
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