Мясо отличится нежностью и насыщенным вкусом, готовится всего за 15 минут, и идеально подходит для быстрого ужина.

Мясо будет очень мягким и слегка сладковатым, при этом совсем не будет сухим, но долго готовить его не придется, сообщает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты (на 2 порции):

2 куриных филе

1 полная ст.л. крахмала или муки

2 зубчика чеснока

15 г сливочного масла

3 ст.л. соуса терияки

1 ч.л. меда

Растительное масло

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отрежьте малые филе от основных кусочков. На каждом филе сделайте надрезы кубиками, стараясь не прорезать мясо полностью. Это поможет лучше пропитаться соусом, а также не сделает мясо слишком сухим.

Посолите и поперчите разрезанные кусочки, затем хорошо примните, чтобы специи не остались на мясе комочками. Посыпьте мясо крахмалом или мукой и снова примните или отбейте слегка.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите филе на сковороду и жарьте его по 5 минут с каждой стороны под крышкой.

Когда филе почти готово, добавьте измельченный чеснок и сливочное масло. Жарьте ещё пару минут, чтобы чеснок отдал свой аромат. Затем добавьте соус терияки и мед. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек филе был полностью покрыт соусом. Долго не держите, чтобы мед не стал подгорать на сковороде.

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