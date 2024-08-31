Мясо будет очень мягким и слегка сладковатым, при этом совсем не будет сухим, но долго готовить его не придется, сообщает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты (на 2 порции):
- 2 куриных филе
- 1 полная ст.л. крахмала или муки
- 2 зубчика чеснока
- 15 г сливочного масла
- 3 ст.л. соуса терияки
- 1 ч.л. меда
- Растительное масло
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Отрежьте малые филе от основных кусочков. На каждом филе сделайте надрезы кубиками, стараясь не прорезать мясо полностью. Это поможет лучше пропитаться соусом, а также не сделает мясо слишком сухим.
Посолите и поперчите разрезанные кусочки, затем хорошо примните, чтобы специи не остались на мясе комочками. Посыпьте мясо крахмалом или мукой и снова примните или отбейте слегка.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите филе на сковороду и жарьте его по 5 минут с каждой стороны под крышкой.
Когда филе почти готово, добавьте измельченный чеснок и сливочное масло. Жарьте ещё пару минут, чтобы чеснок отдал свой аромат. Затем добавьте соус терияки и мед. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек филе был полностью покрыт соусом. Долго не держите, чтобы мед не стал подгорать на сковороде.
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