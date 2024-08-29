Жизнь — всего лишь игра, в которую мы можем играть... выигрывать или проигрывать.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 29 августа.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 29 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 29 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Звезда

Удача сейчас благоволит вам. Иногда вы получаете шанс встретиться с судьбой и окна возможностей распахиваются.

Не стоит слишком много сомневаться, когда ветер начинает меняться и кажется, что в вашей жизни все идет гладко.

Ты здесь не просто так. Прими сезон удачи с размахом.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Императрица

Ваши инстинкты сильны и не должны игнорироваться. Когда вы выбираете смотреть в другую сторону, вы оказываете себе медвежью услугу.

Вы начинаете подавлять своего внутреннего ребенка и не даете себе испытать радость от осознания того, что вам нужно сделать в нужное время.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Семерка Мечей

Вы много думали и готовы принять решение.

Так много твоих забот и тревог остались близко к сердцу. Тебе действительно не с кем было поговорить.

Теперь осталось сделать только одно: решить, что вы собираетесь следовать тому, чего хотите. Человек, ответственный за вашу судьбу, — это вы. Так чего же ждать, Близнецы?

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Не переусердствуйте. Когда вы пытаетесь управлять больше, чем собой, это может заставить вас немного сойти с ума. Когда это происходит, Рак, вы знаете, что делать.

Вам нужно отпустить ситуацию и довериться Богу или просто забыть об осторожности и поверить, что жизнь сложится сама собой, с вашим участием или без него.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Тебе нужен хороший старый добрый плач, Лео. Бывают моменты, когда горячие слезы исцеляют, как ничто другое.

Вы столько всего пережили в этом году, и это нормально — оплакивать потери. Вы находитесь на следующем этапе своего пути, и поэтому хорошо скорбеть.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Вы можете знать человека, но вы не всегда «узнаете» его, пока он не пройдет вместе с вами через множество трудностей.

Так что, если вы были неправы, то это не ваша вина. Люди не показывают вам свою худшую сторону, пока не наступит подходящее время для этого.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Кубков

Ты настоящая мать-наседка, когда дело касается твоих друзей.

Вы тот, кто принесет подарки, которые поднимут настроение, когда им плохо. Ваша милая сторона просто идеальна для того, кто переживает такие трудные времена.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Иногда вы делаете домашнее задание и составляете план, а затем вам приходится следовать вере.

Вы не узнаете, будет ли что-то работать, пока не протестируете это. Вам просто нужно двигаться вперед и смотреть, как пойдет.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая

Здесь много разочарований, и вы не осознавали, насколько плохо себя будете чувствовать, пока на другом конце не забрезжил свет.

Вы испытаете одновременно чувство удивления и благоговения от того, как вы зашли так далеко, а затем может возникнуть чувство, что вы могли бы сделать лучше, но вы сделали это. Вы действительно сделали.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Управление деньгами очень важно.

Вы зарабатываете и теряете довольно много, поэтому, если вы хотите увеличить свое финансовое благополучие, разработайте хорошо продуманный план. Вы будете удивлены, насколько вы выиграете от него.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Ваша духовная сторона молчит, потому что она жаждет вашего внимания.

Вы должны питать свой дух тишиной, пространством для размышлений и хорошими друзьями. Это то, что дает вашей душе импульс.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

Вы никогда не искали неприятностей, но вот они, и вы их нашли, даже не пытаясь.

Вы держитесь за всю драму, хаос и проблемы внутри себя. Вы не хотите жаловаться, но, возможно, стоит.

Кому это поможет, если ты откажешься, Рыбы? Может быть, сказать что-то будет лучшим выбором.

Последние новости Украины:

Экстрасенс оценила угрозы со стороны Беларуси.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.