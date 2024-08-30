Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 30 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 30 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 30 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Король Пентаклей

Вы хотите контролировать свои собственные деньги. Вы их заработали, поэтому, конечно, вы заслуживаете права голоса в том, как вы их тратите.

Поэтому, когда люди пытаются сказать вам, как жить или на что тратить ваши с трудом заработанные деньги, это сбивает с толку. Вам это не нравится, и вы можете создать некоторое пространство между собой и теми, кто ведет себя как контролер.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Когда вы чувствуете, что вам больше нечего делать, сосредоточьтесь на всех тех мелких задачах, на которые у вас редко хватает времени.

Прогуляйтесь. Вздремните. Отдохните. Отправьтесь в длительную поездку в никуда. Займитесь садоводством или пообщайтесь с друзьями. Не каждая минута дня должна быть посвящена работе.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая

У вас репутация нарушителя правил, и правда в том, что вам нравится, когда все меняется и не всегда остается прежним.

Однако есть некоторые моменты, когда лучше следовать статус-кво. Вам может понравиться небольшое отвлечение, но по возможности не усложняйте ситуацию.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Вам не обязательно придерживаться каждого составленного вами плана. Вы можете решить отменить его. Это может быть не для вас. Вы могли сказать «да», но теперь вы понимаете, что вы не подходите.

Трудно отступить в последнюю минуту, но всем будет сложнее, если вы будете жить во лжи и пытаться притворяться, что полностью преданы делу, хотя на самом деле это не так.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая

Тебя разорвали на части эмоционально, и теперь тебе придется залечивать свои внутренние раны. Сердце знает, когда его обидели, и тебе нужно много времени, чтобы зажить.

Ваша гордость была уязвлена. Вы немного повеселились, но вскоре обнаружили, что игра была на вас. С этим нелегко смириться, но с небольшой долей заботы о себе вы сможете смотреть миру в глаза с поднятой головой.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Король Кубков

Вы так интуитивны. Вы знаете, когда вы правы. Почему вы сомневаетесь в себе? Это потому, что кто-то сказал вам, что вы не правы?

Правда в том, что вы должны действительно думать о том, что имеет значение. Это заставляет кого-то другого чувствовать себя комфортно за счет вашего собственного счастья?

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Суд, перевернутая

Если вы действительно не знаете, что происходит, то вам следует просто сказать об этом. Нет ничего постыдного в признании невежества, Весы.

На самом деле, чтобы поделиться, нужна большая зрелость, нужно немного больше узнать, прежде чем вы сможете внести свой вклад так, как вам бы хотелось.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Вы думали о том, как сделать что-то новое. На работе все напряженно, и это заставляет вас хотеть больших перемен.

Вы не хотите оставаться где-то только для того, чтобы получать зарплату. Вы хотите быть довольны тем, что вы делаете.

Вы ищете взаимную ценность, где вы чувствуете, что ваша работа имеет цель.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Справедливость, перевернутая

Жизнь наконец-то начала отплачивать людям за то, что они вам сделали. И теперь, после всех этих лет желаний, чтобы карма нанесла визит, вам на самом деле становится их жаль.

У тебя большое сердце, Стрелец. Правда в том, что эти вещи произошли бы, хочешь ты этого или нет.

Вы все еще можете попросить у Вселенной прощения, чтобы очистить свою совесть, но не вините себя за то, что люди пожинают то, что посеяли.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Вы должны лелеять свои мечты, чтобы они стали реальностью. Вы должны следовать своим целям и узнать, что значит рождать видение. Это будет нелегко.

Будут моменты, когда вы задаетесь вопросом, что вы делаете неправильно.

Но вы будете так счастливы, когда родится то, что вы хотите создать. Вы будете так благодарны за это путешествие, но это обычно происходит, когда вы достигаете пункта назначения.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Пришло время вернуться и реорганизоваться. То, что работало в прошлом, не будет работать для вас сейчас. Вам нужно попробовать новую стратегию.

Вам нужно подходить к вещам по-другому, а не продолжать делать одно и то же снова и снова. Когда вы меняетесь, меняется и остальной мир. Так оно и есть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Дурак

Вы торопитесь. И вы на самом деле не слушаете своих друзей или тех, кто дает вам советы.

Вы уверены, что они дают вам неверную информацию? Будет ли вам больно остановиться на мгновение, послушать, что они говорят, а затем принять обоснованное решение для себя.

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