Ежедневный гороскоп на 29 августа, то, что находится в темноте, может сегодня выйти на свет.

Овен

21 марта – 19 апреля

Кто-то может пытаться выудить из вас какую-то информацию. Вы можете заметить, что они задают больше вопросов, чем обычно, хотя и пытаются играть хладнокровно. Играйте хладнокровно сами и не позволяйте им узнать все, что этот человек пытается из вас выудить. У них могут быть скрытые мотивы для того, чтобы попытаться выяснить, что вы задумали, так что держите свои карты при себе. Сохранение тайны вашего бизнеса на некоторое время не повредит вам.

Телец

20 апреля-20 мая

Возможно, пришло время отправиться в путешествие. Хотя вы, скорее всего, не сможете бросить все и отправиться в большой отпуск прямо сейчас, если вы его еще не запланировали, вы все равно можете выйти из зоны комфорта и попробовать отправиться в новое место поближе к дому. Это может быть что-то простое, например, маленький магазинчик вдали от цивилизации, который выглядит мило, или парк, в который вы никогда раньше не ходили. Какое бы путешествие ни вызвало у вас интерес и ни показалось вам свежим и захватывающим, попробуйте его.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Освежение вашего окружения может заставить вас почувствовать себя лучше прямо сейчас. Возможно, вы были исключительно заняты в последнее время, поэтому ваш дом просто не получил той любви и заботы, которые вы обычно ему дарите. Глубокая уборка и организация неопрятных частей вашего жилого пространства может повысить ваш оптимизм и сделать вас более воодушевленными в отношении завтрашнего дня. Если вы чувствуете себя в состоянии, возможно, даже пригласите какую-нибудь компанию разделить с вами свежую и чистую атмосферу!

Рак

21 июня-22 июля

Ваша социальная жизнь получит большой импульс. Сейчас вы можете получить множество приглашений провести время с друзьями, и вам придется решить, куда посвятить свое ограниченное время. Если вы испытываете трудности с выбором, куда пойти, из-за страха упустить лучший вариант, легко принять решение, доверившись своей интуиции. Куда бы вы ни отправились, где вы почувствуете, что проведете время наиболее весело и продуктивно, туда вам и следует отправиться.

Лев

23 июля – 22 августа

Возможности улучшить свое финансовое положение могут встретиться вам сегодня. Однако вы можете не заметить их, если будете сосредоточены на других вещах в своей жизни, поэтому вам нужно будет сохранять ясность ума, чтобы воспользоваться этими возможностями, когда они появятся. Не уклоняйтесь от руководящих должностей или шанса показать кому-то, почему вы являетесь подходящим кандидатом на его работу. Если вы принесете им хорошее отношение и нужные навыки, они, скорее всего, дадут вам шанс.

Дева

23 августа – 22 сентября

Половина усилий принесет только половину удовлетворения. Даже если единственные задачи в вашем списке дел на сегодня — самые обыденные, не делайте их наполовину, а потом говорите, что этого достаточно. Если вам придется вернуться и переделать что-то позже, вы можете упустить что-то, что вы действительно хотели сделать. Не говоря уже о том, что чем больше усилий вы приложите прямо сейчас, тем больше кто-то другой может обратить на вас внимание. Покажите людям, из чего вы действительно сделаны!

Весы

23 сентября – 22 октября

Возможно, вам сейчас предстоит многое сделать, поэтому не бойтесь просить о помощи. Иногда может быть унизительно нуждаться в помощи, особенно в тех вещах, которые, как нам кажется, мы должны были бы сделать сами, но не будьте строги к себе, если на вас действительно слишком много всего. Есть люди, готовые протянуть руку помощи, и пока вы готовы доверять им, что они сделают хорошую работу, будет разумно позволить им вмешаться.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Кто-то может отреагировать эмоционально сегодня, если вы покажетесь слишком напористым. Особенно если ваши чувства сильны или расстроены по отношению к человеку в вашей жизни, слова, которые вы выбираете, чтобы выразить эти чувства, могут не прозвучать так, как вы хотите. Не торопитесь и постарайтесь обуздать свои эмоции и сначала посмотрите, как отреагирует другой человек. Чем спокойнее вы будете в своей речи, тем спокойнее он, вероятно, будет в своей реакции. Вы будете благодарны за то, что сохранили хладнокровие.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Вероятно, в последнее время вы работали дольше и усерднее обычного, а это значит, что теперь вы можете опережать свои задачи. Если вы не уверены, что делать с дополнительным временем, которое у вас есть, то одним из лучших вариантов будет встретиться с тем, кто вам дорог. У вас может возникнуть соблазн сразу же приступить к другим рабочим проектам, но жизнь предназначена для большего. Продолжайте и проведите немного времени с людьми, которые для вас наиболее важны.

Козерог

22 декабря – 19 января

Пришло время практиковать активное слушание. Даже если кто-то в вашей жизни не самый интересный человек, с которым можно проводить время, это не значит, что от него можно отмахнуться. Если вы делите компанию с кем-то, кто не всегда может сказать что-то интересное, постарайтесь в любом случае обращать внимание на то, что происходит в его жизни. Возможно, он одинок и пытается поделиться своей жизнью с кем-то, даже если это не то, что вы хотели услышать.

Водолей

20 января – 18 февраля

Свежие идеи текут рекой, и вы, возможно, готовы показать всем, что вы знаете. Тем не менее, важно не наступать на чужие идеи в процессе. Хотя вам может быть о чем поговорить и не так много времени, убедитесь, что вы не единственный человек, у которого есть идея, прежде чем прерывать. Сегодня ваш разум работает быстрее, чем ваши глаза и уши, но если вы дадите другим высказаться, это поможет им выслушать вас, когда придет ваша очередь.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Последовательность важна, когда вы пытаетесь попасть туда, куда хотите. Вы можете удивляться, почему вы не видите результатов, которые хотели, но вы должны быть честны с собой относительно того, где вы были последовательны, а где вы пускали все на самотек. Не нужно корить себя, если вы не были так сосредоточены, как хотели, просто напомните себе о своих целях и о том, что нужно для их достижения. Вы можете это сделать!

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