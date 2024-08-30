Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака уже здесь.

Даже если мы не согласны поначалу, в конечном итоге все могут работать вместе, чтобы создать лучший мир.

Овен

21 марта – 19 апреля

Говорите то, что вы имеете в виду сегодня, а не то, что вы думаете, что даст вам то, что вы хотите. Нечестность в попытке повлиять на результаты не приведет вас к лучшему пути для вашего будущего. Контролировать других, контролируя историю, нездорово — быть честным будет лучше для всех в конечном итоге. Хотя нет необходимости быть жестоким, когда кто-то спрашивает вас, что вы думаете, вы все равно должны сказать им правду о своем мнении по теме.

Телец

20 апреля-20 мая

Пришло время организоваться! Поддавшись прокрастинации, вы можете стать причиной нездорового стресса в своей жизни — и чем больше вы откладываете эти задачи, тем больше вам придется наверстывать их завтра. Возьмитесь за дело и сделайте их как можно скорее, чтобы вы могли сесть и расслабиться позже. Вы сможете больше наслаждаться собой, когда больше не будете бояться этих домашних дел, и это освободит время для спонтанного веселья.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Эмоциональная реактивность может взять над вами верх в данный момент. Кто-то в вашей жизни, скорее всего, член семьи, может сделать комментарий, который вас заденет. Лучше заранее решить, как вы отреагируете, если кто-то поставит под сомнение ваш жизненный выбор или даже жизненные события, которые вы не можете контролировать. Вместо того чтобы реагировать эмоционально, напомните себе сегодня, что вы контролируете свои действия и можете сохранять самообладание.

Рак

21 июня-22 июля

Может быть трудно точно знать, что вы чувствуете прямо сейчас, и это нормально. Другие могут подталкивать вас говорить то, что у вас на уме, но слова, кажется, не приходят, или вы чувствуете, что не можете выразить свои мысли так, как вам бы хотелось. Будьте терпеливы к себе! Если вы еще не знаете, это не отговорка, это просто правда. Те, кто вас любит, поймут и дадут вам необходимое время, чтобы разобраться.

Лев

23 июля – 22 августа

Не позволяйте себе потеряться в том, что чувствуют другие люди. Ваша собственная уверенность в себе может пошатнуться, когда вы услышите, что думают окружающие вас люди, но то, что звучит правдой для других, не обязательно работает для вас. Если вы ищете свою эмоциональную безопасность в жизни других людей, вы можете вообще не найти ее сегодня. Попробуйте обратиться внутрь себя, чтобы найти свое руководство. Есть только один вы, и ваш жизненный путь не всегда будет похож на пути других.

Дева

23 августа – 22 сентября

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы с властью. Кто-то, кто имеет над вами власть или важен для вас, может принять решение, с которым вы не согласны, что может создать проблемы, если вы попытаетесь противиться этому. В конечном счете, вы не сможете повлиять на них, но мягкий поиск компромисса все равно может помочь больше, чем выход из себя. Будьте хладнокровны, спокойны и собраны, когда пытаетесь добиться перемен с менее сильной позиции.

Весы

23 сентября – 22 октября

Для вас сейчас самое главное — положить общение под действие. Вы можете обнаружить, что ваш ум работает быстро, чтобы вы были полны разговоров и общения со всеми, кого вы встречаете. Убедитесь, что вы не только говорите и не делаете ничего, если отвечаете «да» на чью-то просьбу о помощи — не давайте обещаний, которые вы не сможете выполнить. Постарайтесь, чтобы разговоры были легкими и веселыми, и помните, что вам не нужно брать на себя никаких обязательств сегодня!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Прошлое и настоящее могут встретиться в любой момент сегодня. Это может быть место тусовки, старый друг или даже бывший возлюбленный. Как бы этот взрыв из прошлого ни проявился в вашей жизни, обратите внимание на то, какие чувства он у вас вызывает и какие воспоминания он у вас вызывает. Будь то радужные воспоминания, вызывающие ностальгию, или неприятные воспоминания, к которым вы бы предпочли не возвращаться, цените то место, которое они занимали в вашей жизни, и позвольте им двигаться дальше.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

То, что вы хотите сделать, и то, что вам нужно сделать, сегодня может не совпадать. Ваши обязанности могут занять больше времени или потребовать больше шагов, чем вы думали, что помешает вашим другим планам. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда вам придется маневрировать вокруг какой-то неожиданной работы, просто переключите свое внимание. Лучше всего избавиться от всех обязанностей, чтобы они не тяготили вас позже. У вас, скорее всего, еще будет достаточно времени, чтобы насладиться своими планами этим вечером!

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня у вас могут быть большие ожидания от себя, но вы также несете ответственность за свою физическую форму. Не перегружайте себя, не давая организму необходимого топлива. Убедитесь, что вы не пропускаете приемы пищи, не полагаетесь на кофеин и не оставляете себе всего несколько часов на сон, потому что вам нужен отдых, чтобы получить максимум от своего дня. Чем лучше вы себя чувствуете, тем лучше вы выступите, поэтому будьте добры к себе!

Водолей

20 января – 18 февраля

Расхваливать себя будет намного лучше, чем унижать себя! Хотя сегодня может показаться, что в вашем углу никого нет, продолжать мучиться из-за своих ошибок не будет полезно. Пока вы извлекаете уроки из прошлого, нет смысла продолжать вспоминать любые промахи, которые вы совершили тогда. Даже если вы сегодня как-то облажались, просто убедитесь, что вам удалось загладить свою вину, а затем двигайтесь дальше. Затягивание своих сожалений только удержит вас в этом негативном состоянии.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Вы можете оказаться в центре конфликта, и то, как вы отреагируете прямо сейчас, имеет значение. Люди могут драться из-за вас или пытаться заставить вас выбрать сторону в их споре. Правда в том, что вам не нужно вмешиваться, если это в основном между другими людьми. Однако, если вы являетесь непосредственной частью этого конфликта, постарайтесь помочь всем найти компромисс в их вопросах, а не стойко защищать какую-либо одну сторону. Дипломатия — ваш друг!

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