Размер пенсии в Украине индивидуально определяется для каждого гражданина по формуле.

В Украине размер пенсии определяется индивидуально для каждого человека. Основными факторами, влияющими на этот процесс, являются уровень заработной платы и продолжительность трудового стажа. Об этом сообщили в ПФУ.

В Украине насчитывается около 10,3 миллиона пенсионеров. Для лица, имевшего среднюю заработную плату и 35 лет трудового стажа, пенсионная выплата по нынешним показателям составит около 5 401,5 гривны.

Средняя пенсия в Украине на сегодняшний день составляет 5 816,62 гривны. По состоянию на 1 июля 2024 года пенсионные выплаты распределяются следующим образом:

До 3000 гривен получают 26,1% пенсионеров.

От 3001 до 4000 гривен – 17,3%.

От 4001 до 5000 гривен – 18,6%.

От 5001 до 10000 гривен – 25,5%.

Более 10 000 гривен – 12,5%.

Формула расчета пенсии базируется на средней заработной плате за последние три года, соотношении заработка человека к средней зарплате, количеству лет трудового стажа и коэффициенту 1%.

Напомним, что пенсионный фонд завершил выплату пенсий за август и выделил 63,5 миллиарда гривен. Расходы на пенсию в августе выросли по сравнению с предыдущими месяцами: июль – 62,4 миллиарда, июнь – 62,3 миллиарда, май – 60,9 миллиарда, апрель – 60,5 миллиарда гривен.

Пенсионеры получили 9,8 млрд через АО "Укрпочта" и 53,7 млрд через банки.

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