В Украине размер пенсии определяется индивидуально для каждого человека. Основными факторами, влияющими на этот процесс, являются уровень заработной платы и продолжительность трудового стажа. Об этом сообщили в ПФУ.
В Украине насчитывается около 10,3 миллиона пенсионеров. Для лица, имевшего среднюю заработную плату и 35 лет трудового стажа, пенсионная выплата по нынешним показателям составит около 5 401,5 гривны.
Средняя пенсия в Украине на сегодняшний день составляет 5 816,62 гривны. По состоянию на 1 июля 2024 года пенсионные выплаты распределяются следующим образом:
- До 3000 гривен получают 26,1% пенсионеров.
- От 3001 до 4000 гривен – 17,3%.
- От 4001 до 5000 гривен – 18,6%.
- От 5001 до 10000 гривен – 25,5%.
- Более 10 000 гривен – 12,5%.
Формула расчета пенсии базируется на средней заработной плате за последние три года, соотношении заработка человека к средней зарплате, количеству лет трудового стажа и коэффициенту 1%.
Напомним, что пенсионный фонд завершил выплату пенсий за август и выделил 63,5 миллиарда гривен. Расходы на пенсию в августе выросли по сравнению с предыдущими месяцами: июль – 62,4 миллиарда, июнь – 62,3 миллиарда, май – 60,9 миллиарда, апрель – 60,5 миллиарда гривен.
Пенсионеры получили 9,8 млрд через АО "Укрпочта" и 53,7 млрд через банки.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцы могут потерять прожиточный минимум.
Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.
Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.