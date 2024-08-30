Осенью на валютном рынке не прогнозируются существенные изменения. НБУ планирует продолжать контроль за ситуацией, предотвращая резкие колебания курса.

Регулятор будет сохранять активное участие на межбанковском рынке для компенсации дефицита валюты и стабилизации курса. Продажа валюты будет являться основным инструментом для поддержания стабильности курса.

Замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что курс доллара резко не возрастет, поскольку НБУ контролирует ситуацию. До конца года прогнозируется курс на уровне 41-42 гривен за доллар, хотя он может подняться до 42,5 гривен за доллар.

"Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Сейчас начала разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. НБУ не может позволить себе значительное движение. Нет никакого курса на девальвацию. У нас очень умеренные колебания курса. Можем ли мы к этому? конца года дойти до 42 гривен? Конечно, можем, но это все равно колебания в пределах 1-2% и больших колебаний не будет», – объяснил он.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук подтвердил, что курс доллара не вырастет резко. Он прогнозирует, что в конце года курс доллара может достигнуть 42,6 гривны.

Источник: РБК-Украина.

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