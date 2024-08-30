Так, Киевстар поздравил своих клиентов с Днем Независимости, однако в комментариях оператор получил немало гневных комментариев.
Об этом стало известно на официальной странице Киевстара в Фейсбуке.
"Украинцы имеют особую связь Потому что единство - наша сила Поддерживаем ВСУ и верим в Украину! С Днем Независимости", - говорится в поздравлении Киевстар.
В комментариях к публикации украинцы оставили оператору жалобы, в частности, из-за плохой связи.
"В последнее время связь очень плохая, если сказать правильнее, то де**вая. Постоянные сбои даже при наборе номеров. Житомирская область, Коростенский район. Тарифы и качество не соответствуют друг другу",
Киевстар спросил: "о каком населенном пункте идет речь?".
"Так никто не отреагировал на обращение об отсутствии интернета!", - сообщил клиент, на что в Киевстаре написали:
"если у вас возникли сложности в работе услуги, напишите, пожалуйста, нам в частные сообщения ваш счет и детали для проверки".
"от железнодорожного вокзала в Киеве до станции Фастов связи нет", на жалобу Киевстар отреагировал: "спасибо за информацию. Передадим данные для проверки".
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