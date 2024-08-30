В сентябре ожидается повышение пенсий для лиц старше 70 лет - это связано с начислением надбавок.

Выплаты пенсионерам могут увеличиваться по разным причинам, таким как индексация, перерасчеты и специальные надбавки. В сентябре часть пенсионеров ожидает прибавка к пенсии. В частности, у части пенсионеров сентябрьские выплаты возрастут почти на 600 гривен. Об этом сообщили в ПФУ.

В сентябре ожидается повышение пенсий для лиц старше 70 лет. Это связано с начислением надбавок по возрасту. Размер надбавки по возрасту для пенсионеров в сентябре составляет:

Для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

Для лиц от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

Для граждан от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание: надбавка по возрасту не унывает, а только растет с возрастом. К примеру, пенсионер в 77 лет получит 456 гривен, а не 300+456.

Эту надбавку начисляют автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд. Надбавка предоставляется только тем пенсионерам, у которых общая ежемесячная пенсионная выплата меньше 10 340,35 гривен.

Напомним, что в Украине с 2025 года усилятся требования по выходу на пенсию в 60 лет. В 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет трудового стажа (в 2024 году требование составит 31 год). Кроме того, норма стажа для ухода на пенсию в 63 года возрастет с 21 года до 22 лет.

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