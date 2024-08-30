В конце лета в Украине ожидается жаркая погода с местными дождями и грозами, особенно в Карпатах и ​​Херсонской области.

В конце лета принесет в Украину теплую, местами даже жаркую погоду, однако возможны кратковременные дожди и грозы.

Politeka со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича рассказывает, в каких регионах следует подготовиться к осадкам, а где будет самое жаркое.

Погода в Украине 29 августа

В четверг, 29 августа, преимущественно сухо по всей стране, только в Карпатах ожидаются умеренные дожди с грозами. Ветер с востока, 7–12 м/с, на юге возможны порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +23, днем ​​от +29 до +34 градусов тепла.

Погода в Украине 30 августа

В пятницу, 30 августа, возможен небольшой дождь с грозами в Херсонской области. В остальных регионах значительных осадков не ожидается. Ветер восточный, 7–12 м/с, в Приазовье возможны порывы до 15–20 м/с. Температура ночью будет +19…+24, а днем ​​— +30…+35 градусов.

Погода в Украине 31 августа

В субботу, 31 августа, погода будет жаркой и сухой в большинстве регионов. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +19…+24, днем ​​– +30…+35, в Крыму – +25…+30 градусов тепла.

Ранее Politeka также писала о том, что к концу лета в некоторых областях прогнозируется даже сильная жара до +35°C, что превышает средние августовские нормы, ведь обычно в конце лета наблюдается тенденция к похолоданию.

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