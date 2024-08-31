Если вы продаете относительно большую сумму (тысячи долларов), то в некоторых компаниях можно договориться о более выгодных условиях.

В Украине выгоднее всего покупать доллары утром и в конце недели. Обычно в эти периоды валюта может быть дешевле, если другие условия остаются стабильными. Это связано с тем, что в преддверии выходных украинцы часто продают больше долларов, что может привести к незначительному снижению их стоимости.

Основные советы перед покупкой доллара:

Оценивайте тренд . Не торопитесь с покупкой или продажей валюты. Определите рыночный тренд: если доллар дорожает, лучше покупать гривну позже и наоборот. Выберите обменник . Сравните предложения разных обменников и курсы. Если вы продаете большую сумму, попробуйте договориться об индивидуальных условиях. Учитывайте время . Лучше всего покупать доллар утром или в конце недели, а продавать – посреди недели.

Также обращайте внимание на качество купюр. Банки и обменники могут отказать в приеме банкнот с заметными повреждениями. Кроме того, курс доллара может быть установлен индивидуально. Если вы продаете значительную сумму (тысячи долларов), в некоторых компаниях можно договориться о более выгодных условиях.

Наибольшие колебания курса отмечаются в начале дня, когда банки и обменные пункты открываются и устанавливают свои курсы. Также значительные изменения происходят при активной торговле на межбанковском рынке.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.