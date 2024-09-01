Согласно новым правилам, лимит на месячные переводы для одного человека в одном банке составит 150 тысяч гривен.

После долгих совещаний и обсуждений Нацбанк на этой неделе утвердил ограничения на денежные переводы между карточками физлиц. В Украине введены ограничения на p2p-переводы между карточками физических лиц с лимитом в 150 тысяч гривен в месяц. Однако существуют исключения. Об этом рассказал Минфин.

На этой неделе Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новые ограничения на денежные переводы между карточками физических лиц (p2p-платежи), которые вступят в силу с 1 октября 2024 года.

Согласно новым правилам, лимит на месячные переводы для одного человека в одном банке составит 150 тысяч гривен. Однако есть исключения, позволяющие избежать этого ограничения:

Переводы по IBAN : Транзакции, осуществленные по международному номеру банковского счета (IBAN), не подлежат ограничениям в 150 тысяч гривен. Это означает, что граждане могут производить переводы на любую сумму за использование IBAN. Однако, если перевод осуществляется с IBAN на номер карты, такая транзакция подпадает под указанное ограничение.

Переводы между собственными счетами Деньги , которые переводятся между собственными счетами в одном банке, не подлежат лимиту в 150 тысяч гривен. Это правило применяется только в пределах одного банка, где можно подтвердить, что счета принадлежат одному лицу. Для переводов между счетами в разных банках ограничения остаются в силе.

Официально зарегистрированные волонтеры Официально зарегистрированные волонтеры могут осуществлять денежные переводы без ограничений. Это касается донатов, поступающих на их счета, что позволяет волонтерам продолжать свою деятельность без помех.

Граждане с высокими официальными доходами : Люди, которые могут подтвердить официальный доход более 150 тысяч гривен в месяц, имеют право на переводы на сумму, соответствующую их доходам. Для этого необходимо предоставить банку соответствующие документы, такие как справка о доходах или налоговая декларация.

Отдельное ограничение установлено для переводов с украинских карточек на иностранные счета. Этот лимит составляет эквивалент 100 тысяч гривен в месяц и применяется независимо от местонахождения владельца счета, будь то в Украине или за рубежом.

Людям, которые часто и много переводят средства с карточных счетов и не хотят вычислять отправляемые суммы и отвечать на вопросы банкиров, в контексте нововведения Нацбанка дают несколько ключевых советов:

открыть несколько счетов в разных банках: это позволит распределить переводы между разными учреждениями, избегая превышения лимита в одном банке;

это позволит распределить переводы между разными учреждениями, избегая превышения лимита в одном банке; перейти на переводы по IBAN: такие транзакции не подлежат ограничениям, и их можно совершать на большие суммы

такие транзакции не подлежат ограничениям, и их можно совершать на большие суммы использовать наличные деньги для крупных платежей, что позволит избежать ограничений и контроля со стороны банков.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.