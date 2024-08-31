Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 31 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 31 августа.

День полон энергии, и, учитывая, что дел так много, лучше не откладывать дела на потом.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 31 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Это не всегда ты, иногда это действительно кто-то другой.

Ты не сумасшедший, когда думаешь, что это то место, где ты должен быть. Также не обязательно должно быть прямое решение.

Возможно, вы уже переросли эту ситуацию, и они, как и вы, готовы найти лучшее применение своим талантам.

Дело в том, что они не могут выбрать этот выход за вас. Вы должны выбрать его сами.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Какое творческое время для вас. Вселенная открыла ваш разум для мыслей и идей, которые вы можете воплотить в жизнь.

Вы не хотите заглушать звук своего внутреннего голоса, когда он призывает вас творить и создавать что-то.

Продолжайте и побалуйте себя тем, что, как вы чувствуете, вы должны делать. Рисуйте. Пойте. Танцуйте и играйте. Заставьте жизнь случиться для вас.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая

Вы тот человек, который выбирает свой путь. Так что, когда вы чувствуете, что люди говорят вам делать то, что вы не находите захватывающим, авантюрным или интересным, тогда загляните внутрь себя.

Как вы когда-нибудь узнаете, что вы хотите начать и к чему стремитесь, если вы никогда не будете глубоко копать в своей душе? Вы должны сделать это, Близнецы. Не для всех остальных, а для себя.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Король Жезлов

Сейчас важен ваш талант. Сделайте все возможное, чтобы увидеть все, что вы можете предложить этому миру.

Вы всегда можете работать над устранением своих недостатков, но данные вам Богом навыки всегда будут достигать вершины.

Верьте в свои способности и в то, что если вам суждено где-то оказаться, ничто не сможет вас оттуда вытеснить, пока не придет время уйти.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Люди любят бороться за вещи, потому что они застряли на временных вещах, которые может предложить жизнь. Но ваша задача — сосредоточиться на том, что исходит из духовной стороны вещей.

Вы осознаете эту реальность жизни, и это поможет вам обрести душевное спокойствие, которое вам так необходимо в темные времена вашей жизни.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Паж Мечей

Вы действительно думаете намного больше, чем обычно, и это может быть связано с неразрешенным конфликтом в вашей жизни. Если между вами и любимым человеком есть разлад, попробуйте построить мост.

Нет, нелегко извиниться, особенно если ты считаешь, что извиняться должен кто-то другой.

Однако вам жаль, что возникла эта проблема, и за это вы могли бы объявить о капитуляции и объявить перемирие.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Вы усердно трудились на работе, поэтому, конечно, вас ждет успешная должность.

Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда. Вы заслуживаете признания за всю свою тяжелую работу. Вы помогали другим, и теперь вы пожнете за это награду.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Когда вы прикладываете себя так, что время и усилия хорошо сочетаются, происходят хорошие вещи. Вы получаете работу, которую хотели.

В итоге вы находите себе место на работе, которое вам было нужно. Двери открываются для вас, и у вас есть шанс оказать влияние.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Что вы чувствуете в последнее время? Вы много размышляли над идеями и анализировали их, и эти сильные чувства были подавляющими.

Ландшафт вашего разума широко открыт для исследования и выражения. Так много всего отдано вам в руки, и вы можете использовать это в меру своих талантов и способностей.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Когда люди начинают проецировать на вас свои собственные потребности, но при этом не видят, что именно они делают, трудно понять, как они могут не замечать своего токсичного поведения.

Но они действительно могут не понимать, насколько тревожны их привычки. Попытки объяснить это могут занять у вас много времени. Так зачем же это делать? Отдайте их жизни в руки вселенной. Они достаточно большие, чтобы справиться с этой проблемой, и, скорее всего, ваши уже переполнены.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Башня

Все шло хорошо, и вдруг — бац! — вы столкнулись с неожиданной проблемой, на решение которой у вас нет ни времени, ни сил, ни ресурсов.

Набери спасательный круг, Водолей. Позвони другу. Ты не знаешь, кто может тебе помочь, и хочешь сделать это просто из радости, которую это им принесет. Ты удивишься!

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Девятка Мечей

Перестаньте ссориться с людьми, у которых нет других дел, кроме как доставлять драму другим.

Вы знаете, что вы застряли в безвыходной ситуации, когда кто-то даже не слушает ни слова из того, что вы говорите, и все, что они могут сделать, это спорить или делать вид, что они не имеют никакого отношения к этому делу. Двигайтесь дальше, Рыбы. Вы заслуживаете лучшего.

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