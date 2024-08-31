Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака, нам может быть трудно понять, как исправить то, что может сломаться, если мы потеряем хладнокровие.

Овен

21 марта – 19 апреля

На каждого скрытого врага, пытающегося создать проблемы в вашей жизни, у вас также есть сторонник на вашей стороне, который поддерживает вас. Вместо того, чтобы пытаться склонить на свою сторону людей, которые уже доказали, что они не рядом с вами, помните, что нужно быть благодарными за людей, которые ценят вас за то, кто вы есть сейчас. Сосредоточьтесь на аплодисментах, а не на освистывании. Вы не можете сделать всех счастливыми, так что вы могли бы также потратить свою энергию на своих настоящих любимых!

Телец

20 апреля-20 мая

Работа сегодня может быть веселее, чем игра, хотите верьте, хотите нет. Даже если обычно это не так, ваши коллеги могут скрасить ваш день и подбодрить вас, в то время как ваши друзья могут не иметь такого же позитивного отношения. Может показаться, что сейчас все немного отстает, но просто позвольте себе наслаждаться хорошей энергией! Не думайте, что эти благословения не являются по-настоящему хорошими, просто потому что они не исходят от ожидаемых людей или источников. Получайте свою поддержку там, где вы можете ее получить.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сегодня может потребоваться немного пространства, чтобы дышать. Другие люди могли влиять на вас больше, чем обычно, или вы просто жаждете собственной компании после того, как провели много времени в большой компании. Нет ничего плохого в том, чтобы немного побыть в одиночестве, и иногда это лучший способ собраться с мыслями — особенно если кажется, что ваша жизнь выходит из-под контроля. Это прекрасный день, чтобы насладиться любимыми хобби или заняться медитацией.

Рак

21 июня-22 июля

Кто-то может поставить перед вами проблему, которую сегодня нельзя решить обычными способами. Если вы будете продолжать пытаться решить ее, делая все так, как вы делали всегда, то вы, скорее всего, застрянете, двигаясь по кругу. Вы умеете мыслить творчески, и ваш эмоциональный интеллект может помочь вам не застрять. Используйте свою изобретательность и отойдите от проторенных путей, чтобы найти умный способ обойти проблему. Так у вас будет гораздо больше шансов.

Лев

23 июля – 22 августа

Иногда вам просто нужен один человек, который верит в вас! Возможно, вы сейчас соревнуетесь со многими другими, или целая группа людей может заставить вас усомниться в себе. Независимо от того, является ли ваш доверенный человек надежным членом семьи, который прикрывает вашу спину, или близким другом, который знает вас лучше, чем кто-либо другой, позвоните им и попросите их утешить вас. Хотя настоящая уверенность исходит изнутри, все равно приятно услышать добрую мысль от любимого человека.

Дева

23 августа – 22 сентября

Сегодня ваша энергия может быть напряженнее обычного, и вам может потребоваться больше усилий, чтобы сохранять спокойствие во время любых неприятностей, которые встретятся на вашем пути. Вместо того чтобы взрываться на людях, которые вас раздражают, постарайтесь избегать дальнейшего напряжения, сохраняя самообладание. Все, вероятно, будет работать в долгосрочной перспективе, и вы даже можете получить аплодисменты за ваше хладнокровие от кого-то из начальства. Сохраняйте спокойствие и продолжайте!

Весы

23 сентября – 22 октября

Беспокойство может закрасться и испортить вам день, если вы не обращаете внимания на свои мысли. Эти тревоги могут возникнуть из ниоткуда или принять форму давних страхов, которые снова возвращаются в ваш разум. Независимо от того, знакомы они вам или нет, лучшим вариантом будет оттолкнуть эти опасения и напомнить себе, что в реальности самый негативный исход не обязательно должен произойти. Покорите свой день, сосредоточившись на наилучших возможных результатах!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Человек, которого вы когда-то знали, может пытаться убедить вас доверять ему в данный момент, после того как он уже причинил вам боль в прошлом. У вас может возникнуть соблазн поверить ему, несмотря на ваше здравое суждение, но помните, что доверие одновременно и важно, и хрупко. Он может легко подвести вас снова, поставив вас в очень неудобное положение. Будьте сильными и напомните себе, как это было в последний раз, когда вы пытались поверить, что он изменился.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня может возникнуть соблазн приукрасить правду, чтобы попытаться сохранить видимость перед тем, на кого вы хотите произвести впечатление. На самом деле, это не будет лучшим использованием ваших слов или времени. Оставайтесь на связи с людьми, которые хотят вас поддержать или которые полагаются на вас. Если вы не совсем готовы принять новый вызов или не закончили свой последний большой проект, то вполне нормально быть честным об этом! Они, скорее всего, поймут.

Козерог

22 декабря – 19 января

Путешествия сейчас могут быть немного сложнее, чем обычно. Независимо от того, едете ли вы на работу или садитесь на самолет, чтобы отправиться на зарубежную экскурсию, вы, скорее всего, столкнетесь с непредвиденными задержками или разочарованиями. Даже если все кажется в порядке, будьте особенно внимательны к своему способу передвижения и дважды проверьте, что у вас есть все необходимое. Лучше быть переподготовленным, чем недоподготовленным! Чем больше вы можете ожидать неожиданностей, готовясь, тем легче для вас будет сама поездка.

Водолей

20 января – 18 февраля

Ощущение удачи сейчас мерцает вокруг вас, так что если вы хотели быть более спонтанными, чем обычно в последнее время, сегодня как раз тот день, чтобы сделать это. Ищите что-то необычное, например, загляните в ресторан, мимо которого вы проходите, но так и не заходите внутрь, или навестите друга, которого давно не видели. Вы даже можете почувствовать, что прямо сейчас генерируете свою собственную удачу — возьмите судьбу в свои руки и ловите момент!

Рыбы

19 февраля-20 марта

Семья сегодня на переднем плане. Если вы не близки со своей семьей, это может относиться к соседу по комнате, близкому другу или другим людям, которых вы считаете своей обревшей семьей. С вами может связаться кто-то, кто знает вас уже некоторое время, поэтому сделайте все возможное, чтобы это общение было полезным для вас обоих! Они могут иметь дело с чем-то трудным — говорят они вам об этом или нет — и стоит попытаться вызвать улыбку на их лице.

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