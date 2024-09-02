В Киевстаре предупредили украинцев о "мошенниках под прикрытием" и сообщили, как защититься.

Киевстар сообщил, что кибермошенники все чаще взламывают аккаунты и от имени знакомых.

Об этом Киевстар сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Мы склонны доверять больше информации, если получаем ее от близких. Вот почему кибермошенники взламывают аккаунты и от имени знакомых распространяют опасные ссылки. Как этому противодействовать: Позвоните другу и убедитесь, что ссылка от него", - говорится в сообщении Киевстар.

В Киевстар добавили, что стоит насторожиться, если сообщения о денежных выплатах, акциях, розыгрышах, легких видах подработки, важных новостях или займе.

"Новые технологии, новые виды мошенничества. Нужно быть всегда осмотрительными",

"Время от времени надо напоминать все те простые правила. Потому что бдительность иногда теряется",

"Вот рассказываешь-рассказываешь людям, а они и дальше свои деньги перечисляют неизвестно кому",

"Нужно подключить контракт, так сломать телефон будет в разы труднее. Трудные пороли и разные на все устройства",

"Никогда по ссылкам не перехожу. Надо проверять всех реально",

"Благодаря многочисленным статьям, таким как эта о кибербезопасности, установил много разных паролей и верификаций. Крутая тема, хорошо, что пишете о таком", - пишут украинцы в комментариях к публикации Киевстар.

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