Мы поговорили с экспертом, который пролил свет на то, какие знаки Зодиака не выносят одиночества.
Вы один из них?
Весы (23 сентября — 22 октября)
Баланс для Весов — это партнерство. Они просто чувствуют себя лучше, сосредоточив свое внимание на другом человеке в своей жизни, чем на себе, поэтому, если этого человека нет, они чувствуют себя немного беспокойно.
Если бы Весы могли противостоять своим страхам одиночества, они смогли бы найти отношения, которые укрепят и без того надежные отношения, которые у них есть с самими собой.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпион — очень плотский знак, остро осознающий свои животные инстинкты. Они правят близостью и сливаются с другими, чтобы трансформироваться.
Поскольку эта человеческая связь так важна, Скорпиону трудно быть одному.
Если бы Скорпион мог осознать, что у него есть внутренняя сила трансформироваться независимо от других, он бы меньше боялся одиночества.
Рак (21 июня — 22 июля)
Рак — это воспитатель зодиака, и у него избыток эмоциональной энергии, поэтому он предпочитает быть с другими, где он может заботиться о них и быть позаботившимся о нем.
Если бы Рак мог направить свою заботливую натуру на себя и не проецировать ее на других, его потребность в других не была бы такой сильной.
Кроме того, Рак мог бы выражать свою эмоциональную энергию по бесчисленным каналам — карьера, хобби, здоровье и т. д., а не направлять ее на кого-то другого. Поступая так, он не будет чувствовать, что не выражает себя в одиночестве.
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