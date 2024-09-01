Ранее в украинских СМИ и Telegram-каналах появилась информация о введении новой системы строгих наказаний для пользователей банков.

Банки не вправе взимать 20% от суммы на счетах клиентов за нарушение правил финансового мониторинга. Поскольку украинское законодательство не предусматривает такого наказания, подобные действия со стороны финансовых учреждений незаконны. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

Ранее в украинских СМИ и Telegram-каналах появилась информация о введении новой системы строгих наказаний для пользователей банков. Якобы, кроме штрафов за нарушение правил Национального банка, планируется наказывать и за нарушение не публикуемых внутренних банковских норм.

Однако Национальный банк Украины подчеркнул, что действующее законодательство в сфере финансового мониторинга не предусматривает возможность банков налагать финансовые наказания или штрафы на своих клиентов. Другими словами, банки не имеют права применять к клиентам какие-либо штрафные санкции.

Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банк имеет право и обязанность разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, включая закрытие счета, случаях, предусмотренных законодательством.

В таком случае средства клиента должны быть возвращены ему наличными деньгами или переводом на указанные реквизиты. За проведение этой транзакции банк может взимать обычную комиссию, как любой другой платеж.

"Национальный банк Украины со своей стороны также не применяет никаких штрафных санкций к гражданам за нарушение. Все меры влияния регулятора, в том числе и в сфере финансового мониторинга, касаются исключительно финансовых учреждений", – отметили в НБУ.

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