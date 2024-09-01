В обменниках ожидается повышение курса доллара как по покупке, так и по продаже, сообщили представители банковского сектора.

Ожидается, что в украинских банках существенно изменится курс наличного доллара, в первую очередь в части продажи. По прогнозам, в течение следующей недели (2-8 сентября) курс американской валюты в банках может колебаться в пределах 41,2-41,8 грн.

В день 31 августа банки покупают доллары в среднем по 41 грн, а продают по 41,45 грн. Это может привести к снижению курса покупки и повышению курса продаж.

В обменниках ожидается повышение курса доллара как по покупке, так и по продаже, сообщили представители банковского сектора. В частности, с понедельника курс доллара в обменных пунктах прогнозируется на уровне 41,2–41,8 грн. На вечер 30 августа курс валют составил 40,93 грн. за покупку и 41,4 грн. за продажу.

В целом на следующей неделе валютный рынок будет функционировать в обычном режиме, без значительных курсовых колебаний или резких изменений. Однако на курс валют повлияет инфляция и рост потребительских цен.

"Общая ситуация останется в сознании: все изменения будут происходить согласно действительной "системе" валютных изменений, а потому вирус "курсовой неуверенности" рынку не вряд ли будет угрожать", - рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не следует забирать свои сбережения из банков. Несмотря на продолжающуюся войну, банки смогли накопить достаточно ресурсов и имеют достаточный запас средств для выплаты депозитов. Поэтому если вы разместите деньги в банке, они не исчезнут и будут в безопасности.



Источник: OBOZ.UA.

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