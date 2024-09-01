В целом изменения в тарифах на жилищно-коммунальные услуги не предусматриваются. Однако некоторые потребители могут столкнуться с повышением стоимости водоснабжения. Так, с 1 сентября 2024 года жители Виноградовской общины на Закарпатье и Киевской области получат новые тарифы на воду.
В некоторых регионах Украины стоимость водоснабжения изменится. В частности:
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С 1 сентября 2024 года тарифы для жителей Виноградовской общины в Закарпатье вырастут: водоснабжение составит 28 гривен за кубометр, а водоотвод — 29,80 гривны за кубометр с учетом НДС.
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В Киевской области будут введены новые тарифы. Для коммунального предприятия "Гореничи", которое подчиняется Белогородскому сельскому совету Бучанского района, тариф на водоснабжение будет составлять 34,16 гривны за кубометр с НДС. Для бюджетных учреждений и других потребителей тариф увеличится до 53,45 гривны за кубометр.
В сентябре ожидается, что тарифы на электроэнергию останутся стабильными. Для обычных потребителей цена останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час и изменится только после апреля 2025 года.
Более 90% украинцев пользуются услугами "Нефтегаза", платя по тарифу 7,96 гривны за кубометр газа. Этот тариф также не претерпевает изменений.
Источник: 24Канал .
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