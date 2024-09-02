Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 2 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 2 сентября.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 2 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Мечей

В последнее время вы много думаете, и с одной стороны, это здорово. Вам нужно время, чтобы оценить свои действия, прежде чем делать поспешные выводы и совершать поступки, о которых вы будете сожалеть.

Но, с другой стороны, это не очень хорошая практика для того, кто уже знает, что делать. Ты откладываешь дела на потом, Овен? Может, стоит это учесть.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Четверка Кубков

В последнее время у вас накатывает много эмоций. Вы грустите, злитесь и даже временами волнуетесь.

Нет другого пути. Вам нужно посмотреть на то, что происходит с вашей жизнью. Вопрос в том, готовы ли вы замедлиться, чтобы сделать это?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Вы строите большие планы и покупаете нужные вам вещи, но осознаете ли вы, сколько раз каждый день вы прячетесь за вещами, чтобы не смотреть на себя в зеркало?

Ты прекрасна, Близнецы. Ты можешь не видеть этого в себе, но ты есть. Не бойся увидеть свою красоту.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

Вся ваша любовь и забота делятся с другими, оставляя вам мало себя взамен.

Если ты тот, кто всегда дает, то кто будет рядом, чтобы помочь тебе, когда ты в этом нуждаешься?

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Дурак

Вы спешите вперед. Уделите немного времени, чтобы послушать, что другие пытаются вам сказать.

Вам не обязательно соглашаться с тем, что говорят люди, но вы можете позволить им высказать свое мнение, а затем сделать выбор, который вы считаете важным — с учетом их мнения или без него.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Кубков

Жизнь создана как улица с двусторонним движением. Вы движетесь по инерции, и, честно говоря, это заметно. Вернитесь к искренности, Дева.

Ты не можешь слишком долго притворяться, что чувствуешь. В конце концов, это проявится, и люди поймут, что ты чувствовал на самом деле.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Деньги должны быть управляемы, иначе счета будут управлять вами. Вы не можете избежать правды о налогах и о том, что вы должны, поэтому не скрывайтесь от расходов.

Разберитесь с ними напрямую. Позвоните, чтобы узнать, можете ли вы договориться об оплате. Вы можете удивиться, насколько легко это сделать.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Отшельник

Вы достаточно долго хмурились по поводу жизни, и теперь это стало частью ваших страданий.

Может быть, вам просто нужно немного времени побыть одному, чтобы поразмышлять. Вздремните. Войдите во внутренний ритм вещей. Позвольте себе быть.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Вы мечетесь туда-сюда по поводу того, что бы вы хотели сделать дальше. Вы между комфортом и застоем.

Вы знаете, что вам нужно сделать ход, но есть так много неизвестных. И все же, вы не готовы принять вызов?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Король Мечей

Нельзя бороться с огнем огнем. Нужно быть олицетворением любви.

Вас втягивают в драму другого человека, и это приводит к тому, что вы теряете значительную часть опоры в тех областях жизни, где вам приходилось преодолевать трудности.

Не позволяйте желанию всегда быть правым помешать вам осуществить свои мечты.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Луна

Вы упустили из виду тот факт, что некоторые люди не скажут вам правду, если только им это не придется, и даже в этом случае некоторые будут испытывать судьбу, пока их не поймают.

Вы хватаетесь за соломинку, чтобы заставить кого-то, кто, как вы знаете, не заслуживает доверия, признаться. Вы знаете. Больше нет необходимости в подтверждении.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Император

Приготовьтесь к битве всей своей жизни. Вы не хотите оказаться неподготовленными.

Приведите свои дела в порядок и будьте готовы, даже если это означает, что вам придется на некоторое время отключиться от других.

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