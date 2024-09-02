Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 2 сентября.
Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.
Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 2 сентября:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Семерка Мечей
В последнее время вы много думаете, и с одной стороны, это здорово. Вам нужно время, чтобы оценить свои действия, прежде чем делать поспешные выводы и совершать поступки, о которых вы будете сожалеть.
Но, с другой стороны, это не очень хорошая практика для того, кто уже знает, что делать. Ты откладываешь дела на потом, Овен? Может, стоит это учесть.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Четверка Кубков
В последнее время у вас накатывает много эмоций. Вы грустите, злитесь и даже временами волнуетесь.
Нет другого пути. Вам нужно посмотреть на то, что происходит с вашей жизнью. Вопрос в том, готовы ли вы замедлиться, чтобы сделать это?
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Королева Пентаклей
Вы строите большие планы и покупаете нужные вам вещи, но осознаете ли вы, сколько раз каждый день вы прячетесь за вещами, чтобы не смотреть на себя в зеркало?
Ты прекрасна, Близнецы. Ты можешь не видеть этого в себе, но ты есть. Не бойся увидеть свою красоту.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая
Вся ваша любовь и забота делятся с другими, оставляя вам мало себя взамен.
Если ты тот, кто всегда дает, то кто будет рядом, чтобы помочь тебе, когда ты в этом нуждаешься?
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Дурак
Вы спешите вперед. Уделите немного времени, чтобы послушать, что другие пытаются вам сказать.
Вам не обязательно соглашаться с тем, что говорят люди, но вы можете позволить им высказать свое мнение, а затем сделать выбор, который вы считаете важным — с учетом их мнения или без него.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Десятка Кубков
Жизнь создана как улица с двусторонним движением. Вы движетесь по инерции, и, честно говоря, это заметно. Вернитесь к искренности, Дева.
Ты не можешь слишком долго притворяться, что чувствуешь. В конце концов, это проявится, и люди поймут, что ты чувствовал на самом деле.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Четверка Пентаклей
Деньги должны быть управляемы, иначе счета будут управлять вами. Вы не можете избежать правды о налогах и о том, что вы должны, поэтому не скрывайтесь от расходов.
Разберитесь с ними напрямую. Позвоните, чтобы узнать, можете ли вы договориться об оплате. Вы можете удивиться, насколько легко это сделать.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Отшельник
Вы достаточно долго хмурились по поводу жизни, и теперь это стало частью ваших страданий.
Может быть, вам просто нужно немного времени побыть одному, чтобы поразмышлять. Вздремните. Войдите во внутренний ритм вещей. Позвольте себе быть.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Двойка Жезлов
Вы мечетесь туда-сюда по поводу того, что бы вы хотели сделать дальше. Вы между комфортом и застоем.
Вы знаете, что вам нужно сделать ход, но есть так много неизвестных. И все же, вы не готовы принять вызов?
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Король Мечей
Нельзя бороться с огнем огнем. Нужно быть олицетворением любви.
Вас втягивают в драму другого человека, и это приводит к тому, что вы теряете значительную часть опоры в тех областях жизни, где вам приходилось преодолевать трудности.
Не позволяйте желанию всегда быть правым помешать вам осуществить свои мечты.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Луна
Вы упустили из виду тот факт, что некоторые люди не скажут вам правду, если только им это не придется, и даже в этом случае некоторые будут испытывать судьбу, пока их не поймают.
Вы хватаетесь за соломинку, чтобы заставить кого-то, кто, как вы знаете, не заслуживает доверия, признаться. Вы знаете. Больше нет необходимости в подтверждении.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Император
Приготовьтесь к битве всей своей жизни. Вы не хотите оказаться неподготовленными.
Приведите свои дела в порядок и будьте готовы, даже если это означает, что вам придется на некоторое время отключиться от других.
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