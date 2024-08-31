1 сентября что-то может заставить нас говорить то, чего мы не имеем в виду, — но мы легко сгладим любые проблемы до наступления полудня.

Общий ежедневный гороскоп на 1 сентября, вечер в этот день будет идеальным временем для отдыха и заботливого ухода за собой.

Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Даже если вы обычно не просыпаетесь в восторге от перспективы работы, похоже, к концу дня вы запоете по-другому. Это потому, что теперь возможны приятные взаимодействия в офисе или где бы вы ни работали, чтобы заработать зарплату. Коллега или клиент могут быть довольны вашими недавними усилиями, и они приложат все усилия, чтобы выразить свою благодарность устно. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться этой признательностью, поэтому наслаждайтесь каждой секундой.

Телец

20 апреля-20 мая

Вас призывают остановиться и понюхать розы сегодня, лелея как можно больше хороших сторон жизни. Возможно, вам нравится наслаждаться собой как правило, но редко когда вам дается космическое разрешение взяться за это желание и бежать с ним. Не упускайте эту возможность побаловать себя чем-то, что приносит вам удовольствие, ускользнув от вас. Вы можете беспокоиться о том, что нужно или чего хотят окружающие вас люди завтра.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Вы узнаете что-то хорошее, когда увидите это, поэтому не позволяйте блестящим отвлечениям увести вас от невероятных возможностей, которые открываются перед вами сейчас. Даже если небольшой шанс или идея не кажутся чем-то большим прямо сейчас, они могут вырасти во что-то гораздо большее и гораздо более ценное в будущем. Думайте о сегодняшнем дне как о вашем шансе посадить семя чего-то нового в вашей жизни. Со временем и терпением это может расцвести во что-то прекрасное, чем вы будете гордиться в будущем.

Рак

21 июня-22 июля

Если вы обычно предпочитаете держать ситуацию под контролем, сегодня вас подтолкнут в другом направлении. Людям будет интересно то, что вы скажете, поэтому не бойтесь выражать себя и свои чувства каким-либо образом. Возьмите ручку и бумагу или немного поговорите с кем-то — или с собой. Не бойтесь попрактиковаться, сначала поговорив с небом или произнеся речь перед пустой комнатой. Ваши слова заслуживают того, чтобы их услышали, поэтому выскажите свое сообщение.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня вы получаете заряд продуктивности, но, как это ни парадоксально, сначала вам нужно убрать ногу с педали газа и позволить себе двигаться по медленной полосе. Отпустив ситуацию и дав своему разуму возможность побродить, вы будете отклоняться в разных и неожиданных направлениях. Иногда именно так рождаются лучшие концепции, и великолепная идея может ударить, как молния. Так что вперед и помечтайте — в конечном итоге вы можете воплотить в реальность нечто очень ценное.

Дева

23 августа – 22 сентября

Этот день станет уроком того, как поставить себя на первое место. Хотя вы, возможно, не очень часто жаждете внимания, люди будут направлять его в вашу сторону, хотите вы этого или нет. Вместо того чтобы прятаться, позвольте другим увидеть, на что вы способны. Вы, возможно, уже знаете, что то, что вы можете предложить, особенно, но другим людям тоже нужен шанс увидеть это. Если вы это сделаете, кто-то, обладающий силой помочь преобразовать ваши мечты, может выйти вперед и сделать именно это.

Весы

23 сентября – 22 октября

Прогресс, которого вы достигнете сегодня, может быть исключительно полезным для вас в долгосрочной перспективе, даже если сейчас это не так. Вместо того, чтобы сосредоточивать свое внимание на новых и захватывающих приключениях, потратьте некоторое время на завершение старых проектов и очистку невыполненных пунктов в вашем списке дел. Очистка этого пространства дает вам возможность преследовать новые цели, которые привлекают ваше внимание. Всегда легче добавлять, когда у вас есть пропускная способность для этого.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вас будет окружать любопытная энергия, которая, возможно, повлияет на то, чтобы вы отказались от своих обязанностей и вместо этого отправились на поиски новых горизонтов. Если вы не можете рискнуть и отправиться далеко в физический мир, попробуйте вместо этого стать кабинетным исследователем. Изучение различных образов жизни и выявление людей — известных или нет — которые являются для вас источниками вдохновения, может быть столь же удовлетворяющим. Этот импульс даст вам необходимый толчок, чтобы приблизиться к своим мечтам, так что вперед и странствуйте.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Не удивляйтесь, если сегодня на работе все покажется немного напряженным. Однако вместо того, чтобы увязнуть в этой напряженной энергии, посмотрите на нее через призму возможности расправить крылья и воспарить над ней. Если на вашем пути встанут какие-либо трудности, не пугайтесь и не пугайтесь. Вместо этого тщательно оцените проблему. Это даст вам возможность придумать жизнеспособное решение, которое впечатлит начальника или другую VIP-персону — и запомнится.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня все о том, чтобы найти баланс для себя. К счастью, поиск способа достижения баланса не обязательно должен быть скучным. Тяжелая работа, которую вы так хорошо делаете, должна быть уравновешена весельем, удовольствием, вещами, которые вызывают улыбку на вашем лице. Какой смысл во всех усилиях, которые вы прикладываете, если они никогда не вознаграждаются? Помните, всякий раз, когда есть период подталкивания себя, должен быть и период передышки.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня у вас будет много вариантов, возможно, больше, чем когда-либо, — но не все, что вам будет представлено, будет так же хорошо, как золото. На самом деле, будет казаться, что вам предлагают больше отвлекающих факторов, чем законных вариантов. Вам придется решать, что именно преследовать, и вам придется анализировать как плохое, так и хорошее, чтобы добраться до великого. Используйте силу своего аналитического ума, чтобы отсечь все, что является просто шумом.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Вы можете колебаться между желанием выложить все это на всеобщее обозрение и желанием сохранить это при себе сегодня, что приведет к суматохе в замешательстве о том, что вам следует делать. Иногда лучший курс действий — не думать слишком много об этом. Найдите способ направить свою энергию в художественное начинание, например, живопись, рисунок или даже танцы. Самое лучшее в этом направлении — это то, что вы можете двигаться вперед, не решая, хотите ли вы молчать об этом или поделиться этим с миром.

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