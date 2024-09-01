Среди вакансий также большое количество предложений с зарплатами от 50 тыс. грн и от украинских работодателей.

Государственный центр занятости опубликовал более 266 тысячи вакансий. На единственном портале, принадлежащем госоргану, свои вакансии также размещают международные организации и компании. Большинство из них предлагает украинцам зарплату от 50 тысяч гривен. Об этом говорится в данных Единого портала вакансий.

К примеру, Британская телерадиовещательная корпорация (Би-Би-Си) разместила в Государственном центре занятости вакансию для журналиста с зарплатой 53,7 тысяч гривен, а также предлагает медицинское страхование.

Иностранная гуманитарная организация "Мерси Корпс" ищет менеджера с зарплатой 111,1 тысячи гривен. Кроме того, эта организация нуждается в специалисте по гендерным вопросам, для которого предлагает зарплату 94,3 тысячи гривен.

Вестминстерский фонд за демократию (британская вневедомственная публичная организация) объявил вакансию для специалиста по управлению проектами и программами с зарплатой 97,5 тысячи гривен. В требованиях отмечены: высокий уровень владения Excel и опыт работы с бухгалтерскими пакетами, такими как Business Central, а также опыт подготовки точных информационных документов и отличные навыки письменного и устного общения на английском и украинском языках.

Благотворительный фонд "Врачи без границ-Бельгия" объявил вакансии для психологов с зарплатой 59,5 тысячи гривен. Работа предполагает пребывание в Днепре. Кроме того, фонд также ищет менеджера по общественному здравоохранению для работы в Николаеве с зарплатой 70,3 тысячи гривен.

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