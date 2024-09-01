Жаркая погода в Украине ненадолго отступит.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

1 сентября принесет в Украину переменную облачность на всей территории Украины.

Жарче всего в первый день осени будет в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой областях, до +33.

Ночью прохладно в западных областях.

В Киеве дождь не ожидается, пробе будет облачно. Днем ожидается от +30 до +32, ночью +18…+20.

Во Львове солнечно, осадков не ожидается, в Харькове ясно, без осадков, в Одессе будет ясно до второй половины дня, потом небо затянется облаками, однако без осадков.

Температура воздуха в Киеве +31 днем ​​и +21 ночью, во Львове +30 днем ​​и +18 ночью. В Харькове +33 днем ​​и +23 ночью, в Одессе +28 днем ​​и +21 ночью.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о погоде в начале осени и назвала дату, когда будет ощутимо снижение температуры.

"Определенная перестройка синоптических процессов аж на 3 сентября может быть по прогнозам, которые есть на сегодняшний день. Вот тогда начнется более ощутимое снижение температуры. Температура воздуха наконец будет ниже +30, и в целом температурные значения по стране уменьшатся на 5 градусов», — прогнозирует Птуха. .

К слову, синоптики предупредили, что Европу ожидает необычно теплый сентябрь после аномальной летней жары.

Как уточнила синоптик Наталья Диденко, сентябрьская жара в Украине будет недолго, потому что уже 3 сентября в Украине ожидается ощутимое похолодание.

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