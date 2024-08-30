Наприкінці літа в Україні очікується спекотна погода з локальними дощами та грозами, особливо в Карпатах та Херсонській області.

Кінець літа принесе в Україну теплу, місцями навіть спекотну погоду, однак можливі короткочасні дощі та грози.

Politeka з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича розповідає, в яких регіонах варто підготуватися до опадів, а де буде найспекотніше.

Погода в Україні 29 серпня

У четвер, 29 серпня, переважно сухо по всій країні, лише в Карпатах очікуються помірні дощі з грозами. Вітер зі сходу, 7–12 м/с, на півдні можливі пориви до 15–17 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +18 до +23, вдень — від +29 до +34 градусів тепла.

Погода в Україні 30 серпня

У п'ятницю, 30 серпня, можливі невеликі дощі з грозами у Херсонській області. У решті регіонів значних опадів не очікується. Вітер східний, 7–12 м/с, у Приазов'ї можливі пориви до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +19…+24, а вдень — +30…+35 градусів.

Погода в Україні 31 серпня

У суботу, 31 серпня, погода залишатиметься спекотною та сухою в більшості регіонів. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +19…+24, вдень — +30…+35, у Криму — +25…+30 градусів тепла.

Раніше Politeka також писала про те, що до кінця літа в деяких областях прогнозується навіть сильна спека до +35°C, що перевищує середні серпневі норми, адже зазвичай наприкінці літа спостерігається тенденція до похолодання.

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