В НБУ объяснили, что внесли изменения, для повышения прозрачности платежных операций и предотвращения осуществления финансовых операций с наличными.

С 29 августа юридические лица, физические лица-предприниматели и физические лица, занимающиеся профессиональной деятельностью, больше не могут обналичивать переводы без предварительного зачисления средств на счет.

Об этом сообщили в Нацбанке с ссылкой на постановление ведомства №101 от 23 августа 2024 года.

В НБУ объяснили, что в частности, для повышения прозрачности платежных операций и предотвращения осуществления финансовых операций с наличными, которые имеют высокий риск их вероятного использования в противоправных целях, установлены определенные ограничения при обналичивании без открытия счета.

Регулятор отметил, что теперь поставщики платежных услуг обязаны обязательно зачислять средства по переводам наличных на счета субъектов хозяйствования.

"То есть выдача наличных по переводу без открытия счета для субъектов хозяйствования возможна только с их счетов (после ее предварительного зачисления в безналичной форме)", - говорится в сообщении.

Для граждан ограничения не вводятся; они могут и дальше выбирать удобный для них способ расчета за услуги или товары – наличными или безналично.

Стоит отметить, что Национальный банк Украины намерен ввести ограничения на уровне 100 тысяч грн в месяц для исходящих P2P-переводов (с карты на карту). Однако это ограничение не будет распространяться на волонтеров и физических лиц с официальными доходами, превышающими 100 тысяч гривен.

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