В Киевстаре рассказали своим клиентам, как можно управлять счетом без комбинаций.

В Киевстаре сообщили, что можно управлять счетом без комбинаций "звездочка" и "решетка".

Об этом сообщил Киевстар в Фейсбуке.

"Приложение Мой Киевстар содержит всю информацию: Проверка баланса, остатки по тарифу, роуминг, абонентская плата, экстра Деньги, подключение Суперсил, перевод средств и многие другие удобства и функции", - говорится в сообщении.

Однако пользователи сети в комментариях к публикации Киевстар поделились своими проблемами, которые у них возникли во время использования услуг мобильного оператора:

"Очень плохое качество мобильного интернета – хоть со светом, хоть без",

"Такое впечатление, что все спланировано отключить людей от информации, в прошлом году при отключении света был интернет и связь",

"Нет света нет связи и интернета. Хотя компания обещала в течение четырех часов наличие услуг",

"Скоро все покинут киевстар, потому что ни связи ни интернета", - жалуются в комментариях украинцы.

В Киевстар ответили:

"напишите, пожалуйста, свой номер и детали ситуации в личные сообщения для проверки",

"Очень досадно, что у вас сложилось такое мнение работа оборудования мобильной связи и интернета зависит от стабильного электроснабжения в энергосетях. На случай аварийных отключений базовые станции используют аккумуляторы, генераторы и т.д., что позволяет оборудованию работать до 4х часов без подзарядки". происходит перезапуск и подзарядка станций, возможно временное исчезновение связи. Спасибо за терпение и понимание".

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