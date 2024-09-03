В Украине будет царить теплая и преимущественно сухая погода, сопровождаемая устойчивыми восточными ветрами, и ненадолго.

В течение сентября будет преобладать тёплая погода с постепенным снижением температуры во второй половине месяца. Синоптик Игорь Кибальчич предупредил о погоде, которая ожидает украинцев в сентябре.

Синоптик уточнил, что согласно прогнозам разных моделей, синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе будут способствовать сохранению летней погоды в первые дни сентября. Итак, в первые 9-11 дней сентября будет преобладать солнечная и сухая погода без существенных осадков. Однако в южных регионах Украины и в Крыму предполагаются дожди из-за атмосферных фронтов и циклонической активности над Черным морем.

Игорь Кибальчич утверждает, что метеорологическая осень, вероятно, начнется не раньше третьей декады сентября.

Так, в южных регионах Украины и в Крыму летняя погода, скорее всего, продлится до конца месяца. Среднемесячная температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в пределах +14...+20°C, а в Карпатах — +13...+14°C. Это на 1,5 - 2,5 °C выше средних многолетних показателей. Первые заморозки предположительно состоятся в третьей декаде сентября, преимущественно в северо-западных областях страны и в Карпатах.

С 14 по 16 сентября ожидаются заметные изменения в атмосферных процессах. В этот период будет развиваться циклоническая активность над северо-западной и центральной Европой, которая впоследствии распространится на восток. Это приведет к значительному понижению температуры в Украине, которая приблизится к климатической норме. Снижение температуры будет сопровождаться осадками, однако они будут небольшими, что не существенно улучшит ситуацию с засухой.

Источник: Meteoprog.com

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