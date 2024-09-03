Контроллер будет производить снятие контрольных показателей и проверять счетчик на наличие признаков постороннего воздействия.

Украинцы могут получить штрафы за неисправные газовые счётчики. Каждые полгода приборы учета проверяются специалистами оператора газораспределительной сети (ГРМ). Об этом напомнили на facebook-странице Днепровского филиала "Газсети".

Газовики напоминают, что каждые шесть месяцев в квартиру или дом бытового потребителя должен наведываться контроллер газовой компании. Владелец обязан обеспечить беспрепятственный доступ к счетчику, в противном случае существует риск отключения газоснабжения.

Контроллер будет производить снятие контрольных показателей и проверять счетчик на наличие признаков постороннего воздействия.

В сообщении говорится, что фотографирование показаний приборов учета позволяет избежать любых разногласий в расчетах за газоснабжение. Помимо показаний контроллер также документирует состояние счетчика и целостность пломбы.

Следует напомнить, что вмешательство в работу счетчика, в том числе повреждение пломб, влечет штрафные санкции. В случае доказывания факта безучетного потребления газа размер штрафа может достигать сотен тысяч гривен.

Напомним, что в сентябре стоимость газа для бытовых потребителей, обслуживаемых компанией "Нафтогаз", останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков цена газа будет варьироваться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

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