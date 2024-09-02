В Украине на этой неделе могут снизить или полностью отменить отключение электроэнергии благодаря улучшению ситуации в энергосистеме.

В Украине уже на этой неделе могут снизить отключение электроэнергии для населения. По прогнозам, в среду или четверг будет только одна очередь отключений, а возможно и ни одной.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время эфира на КИЕВ24 в понедельник, 2 сентября. Оценивая ситуацию в энергосистеме Украины, он отметил: "Трудно согласиться с мнением, что ситуация не улучшается, ведь после атаки приходилось вводить три-четыре очереди отключений. Сейчас это лишь одна-две очереди, согласно моим данным о ходе работ".

Харченко также сообщил, что в среду или четверг могут применить только одну очередь отключений или вообще не выключать свет. Он подчеркнул, что восстановление энергосистемы проходит быстро, ведь во время массированной атаки на энергетическую инфраструктуру на прошлой неделе сработала физическая защита, и оборудование получило незначительные повреждения.

"Если учесть, что было выпущено 127 ракет и 109 дронов, то потери оборудования на этом фоне выглядят минимальными", - добавил Харченко.

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