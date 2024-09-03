В Украине определены новые минимальные пенсионные выплаты для пострадавших от аварии на ЧАЭС, в частности для лиц с I группой инвалидности пенсия будет составлять не менее 8 187,48 гривен.

В Украине установлен минимальный размер пенсионных выплат, которые могут быть увеличены в зависимости от индивидуальных обстоятельств, таких как состояние здоровья пенсионера. Об этом информируют в ПФУ .

Пенсионеры, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, получают повышенные пенсии в соответствии со своим статусом. Минимальный размер пенсий для таких лиц определен следующим образом:

Для лиц с I группой инвалидности – не менее 8187,48 гривен;

Для лиц с II группой инвалидности – не менее 6549,98 гривен;

Для лиц с III группой инвалидности – не менее 5048,95 гривен;

Для детей с инвалидностью – не менее 5048,95 гривен.

Граждане, имеющие статус ликвидатора аварии, получают еще большие выплаты:

Лица с I группой инвалидности – не менее 100% средней зарплаты в Украине, что составляет 13376,21 гривны;

Лица с II группой инвалидности – 80% от средней зарплаты, то есть 10700,97 гривны;

Лица с III группой инвалидности – 60% от средней зарплаты, то есть 8025,73 гривны.

Ранее Politeka также писала о том, что в соответствии с Законом Украины №646-IX от 02.06.2020 года некоторые пенсионеры в Украине могут получать доплату к пенсии в сумме 944 гривны. Чтобы получать такую ​​помощь, нужно соответствовать определенным условиям и обратиться в ПФУ.

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