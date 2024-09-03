Дискриминация на рабочем месте является серьезным нарушением. Работодатели могут быть оштрафованы даже за дискриминацию при отборе кандидатов на вакансии. Об этом рассказал адвокат Анатолий Перепельченко из юридической компании "Приходько и партнеры".
В Украине любая дискриминация на рабочем месте запрещена Кодексом законов о труде (КЗоТ).
Согласно статье 2 "Равенство трудовых прав граждан Украины, недопущение дискриминации в сфере труда", под запрет подпадает любая форма дискриминации, в частности:
- Нарушение принципа равенства прав и возможностей
- Прямое или косвенное ограничение прав работников
Ограничения прав работников не могут основываться на следующих критериях:
- Раса или цвет кожи
- Политические, религиозные или другие убеждения
- Стать
- Гендерная идентичность или сексуальная ориентация
- Этническое, социальное или иностранное происхождение
- Возраст
- Состояние здоровья или инвалидность
- Наличие или подозрение на заболевание ВИЧ/СПИДом
- Семейное или имущественное положение и семейные обязанности
- Место жительства
- Членство в профессиональном союзе или другом общественном объединении
- Участие в забастовках
- Обращение в суд или другие органы за защитой прав или поддержка других работников в защите их прав
- Сообщения о возможных коррупционных нарушениях или содействии такому сообщению
- Речевые или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения
Эксперт подчеркнул, что государством также предусмотрены штрафы для работодателей за дискриминацию в вакансиях.
"То есть нельзя указывать возраст, пол или другие требования, которые предпочитают мужчину/женщину и т.д. Штраф уплачивается в десятикратном размере минимальной зарплаты", - пояснил Перепельченко. Следовательно, в 2024 году размер такого штрафа составляет 80 000 гривен.
Источник: РБК.
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