В Украине любая дискриминация на рабочем месте запрещена Кодексом законов о труде (КЗоТ).

Дискриминация на рабочем месте является серьезным нарушением. Работодатели могут быть оштрафованы даже за дискриминацию при отборе кандидатов на вакансии. Об этом рассказал адвокат Анатолий Перепельченко из юридической компании "Приходько и партнеры".

В Украине любая дискриминация на рабочем месте запрещена Кодексом законов о труде (КЗоТ).

Согласно статье 2 "Равенство трудовых прав граждан Украины, недопущение дискриминации в сфере труда", под запрет подпадает любая форма дискриминации, в частности:

Нарушение принципа равенства прав и возможностей

Прямое или косвенное ограничение прав работников

Ограничения прав работников не могут основываться на следующих критериях:

Раса или цвет кожи

Политические, религиозные или другие убеждения

Стать

Гендерная идентичность или сексуальная ориентация

Этническое, социальное или иностранное происхождение

Возраст

Состояние здоровья или инвалидность

Наличие или подозрение на заболевание ВИЧ/СПИДом

Семейное или имущественное положение и семейные обязанности

Место жительства

Членство в профессиональном союзе или другом общественном объединении

Участие в забастовках

Обращение в суд или другие органы за защитой прав или поддержка других работников в защите их прав

Сообщения о возможных коррупционных нарушениях или содействии такому сообщению

Речевые или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения

Эксперт подчеркнул, что государством также предусмотрены штрафы для работодателей за дискриминацию в вакансиях.

"То есть нельзя указывать возраст, пол или другие требования, которые предпочитают мужчину/женщину и т.д. Штраф уплачивается в десятикратном размере минимальной зарплаты", - пояснил Перепельченко. Следовательно, в 2024 году размер такого штрафа составляет 80 000 гривен.

Источник: РБК.

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