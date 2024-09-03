Дискриминация на рабочем месте является серьезным нарушением. Работодатели могут быть оштрафованы даже за дискриминацию при отборе кандидатов на вакансии. Об этом рассказал адвокат Анатолий Перепельченко из юридической компании "Приходько и партнеры".

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В Украине любая дискриминация на рабочем месте запрещена Кодексом законов о труде (КЗоТ).

Согласно статье 2 "Равенство трудовых прав граждан Украины, недопущение дискриминации в сфере труда", под запрет подпадает любая форма дискриминации, в частности:

  • Нарушение принципа равенства прав и возможностей
  • Прямое или косвенное ограничение прав работников

Ограничения прав работников не могут основываться на следующих критериях:

  • Раса или цвет кожи
  • Политические, религиозные или другие убеждения
  • Стать
  • Гендерная идентичность или сексуальная ориентация
  • Этническое, социальное или иностранное происхождение
  • Возраст
  • Состояние здоровья или инвалидность
  • Наличие или подозрение на заболевание ВИЧ/СПИДом
  • Семейное или имущественное положение и семейные обязанности
  • Место жительства
  • Членство в профессиональном союзе или другом общественном объединении
  • Участие в забастовках
  • Обращение в суд или другие органы за защитой прав или поддержка других работников в защите их прав
  • Сообщения о возможных коррупционных нарушениях или содействии такому сообщению
  • Речевые или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения

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Эксперт подчеркнул, что государством также предусмотрены штрафы для работодателей за дискриминацию в вакансиях.

"То есть нельзя указывать возраст, пол или другие требования, которые предпочитают мужчину/женщину и т.д. Штраф уплачивается в десятикратном размере минимальной зарплаты", - пояснил Перепельченко. Следовательно, в 2024 году размер такого штрафа составляет 80 000 гривен.

Источник: РБК.

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