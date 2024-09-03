На прошлой неделе гривна на межбанковском рынке умеренно укреплялась, за исключением понедельника, когда курс доллара достиг пиковой отметки.
Как отметила банкирша Анна Золотько, несмотря на рост доллара до 41,39 гривны в понедельник, со вторника тренд изменился, и к пятнице котировки снизились до 41 гривны за доллар.
"Объем интервенций НБУ почти не изменился в течение последней недели, что свидетельствует о стабильном соотношении спроса и предложения, несмотря на то, что объем торгов на прошлой неделе умеренно возрос", - добавила эксперт.
Банкирша сообщила, что на прошлой неделе наличный рынок реагировал на изменения курса на межбанке довольно вяло. В первый день недели курс доллара в наличном сегменте остался почти без изменений. Укрепление гривни на межбанковском рынке во второй половине недели привело к незначительному снижению курса на наличном рынке, где он составил 41,35 – 41,40 гривен за доллар.
Золотько отмечает, что на этой неделе следует ожидать умеренного роста котировок межбанка. Это связано с периодом выплат зарплат украинцам и активизацией бизнес-сезона.
"Однако я не ожидаю существенного ослабления гривни. В наличном сегменте, по моему мнению, будет сохраняться стабильная ситуация, а стоимость доллара будет колебаться здесь в диапазоне 41,2 – 41,7 гривны за доллар", – уточняет банкирша.
Источник: 24Канал.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.
Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.
Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.