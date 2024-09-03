Наличный рынок реагировал на изменения в межбанке очень слабо, с незначительными колебаниями курса.

На прошлой неделе гривна на межбанковском рынке умеренно укреплялась, за исключением понедельника, когда курс доллара достиг пиковой отметки.

Как отметила банкирша Анна Золотько, несмотря на рост доллара до 41,39 гривны в понедельник, со вторника тренд изменился, и к пятнице котировки снизились до 41 гривны за доллар.

"Объем интервенций НБУ почти не изменился в течение последней недели, что свидетельствует о стабильном соотношении спроса и предложения, несмотря на то, что объем торгов на прошлой неделе умеренно возрос", - добавила эксперт.

Банкирша сообщила, что на прошлой неделе наличный рынок реагировал на изменения курса на межбанке довольно вяло. В первый день недели курс доллара в наличном сегменте остался почти без изменений. Укрепление гривни на межбанковском рынке во второй половине недели привело к незначительному снижению курса на наличном рынке, где он составил 41,35 – 41,40 гривен за доллар.

Золотько отмечает, что на этой неделе следует ожидать умеренного роста котировок межбанка. Это связано с периодом выплат зарплат украинцам и активизацией бизнес-сезона.

"Однако я не ожидаю существенного ослабления гривни. В наличном сегменте, по моему мнению, будет сохраняться стабильная ситуация, а стоимость доллара будет колебаться здесь в диапазоне 41,2 – 41,7 гривны за доллар", – уточняет банкирша.

Источник: 24Канал.

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