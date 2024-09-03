Осенью, когда кабачки активно плодоносят, каждый дачник сталкивается с проблемой пустоцветов. Если не принять соответствующие меры, урожай может быть очень бедным.

В этом материале мы расскажем, какие микроэлементы и вещества необходимо прибавлять, чтобы кабачки приносили обильный и качественный урожай. Важно правильно ухаживать за кабачками осенью, чтобы избежать проблем с урожаем.

В августе кабачки особенно нуждаются в фосфоре и калии. Во время активного плодоношения эти элементы активно поглощаются из почвы корневой системой растений, что приводит к его истощению и затрудняет завязывание плодов. В результате могут появляться пустоцветы. Чтобы предотвратить это, нужно не забывать о правильном уходе за кабачками осенью.

Чтобы решить проблему, необходимо провести одно внесение комплексного раствора, стимулирующего правильное развитие растений. Для этого подготовьте раствор, смешав в ведре воды один литр коровяка, одну столовую ложку фосфорного удобрения и одну столовую ложку гумата калия. Тщательно перемешайте все ингредиенты в теплой воде и поливайте каждый куст кабачка по два литра этого удобрения. Это важный этап, когда ухаживаете за кабачками осенью. Через неделю также рекомендуется внести удобрение с борной кислотой для стимуляции формирования завязей.

Для приготовления раствора с борной кислотой растворите пять граммов кислоты (примерно полпакетика) в стакане горячей воды, хорошо перемешайте, а затем разведите эту смесь в ведре воды для полива. Половину раствора используйте для полива под корень кабачков, а другую половину – для опрыскивания листьев и цветков. Правильный уход за кабачками осенью, включая эти две подкормки, поможет не только избавиться от пустоцветов, но и защитит кабачки от загнивания листьев, плодов и корневой системы.

Дефицит калия и фосфора компенсируется, а растения получат дополнительный иммунитет для борьбы с возможными угрозами. Не забывайте, что тщательный уход за кабачками осенью определяет качество и количество вашего урожая!