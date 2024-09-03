Неделя 2 сентября начинается с Новолуния в Деве, которое намекает на то, что новый предстоящий цикл затмений в Рыбах и Деве принесет в вашу жизнь до 2027 года.

Это время сеять новые намерения, наблюдать за тем, что происходит, и верить в то, что вам не нужно торопиться, но вам нужно полностью посвятить себя тому, к чему призвана ваша душа.

Три знака зодиака, к которых начался удачный период с 2 по 8 сентября 2024 года:

1. Козерог

Новолуние в Деве в понедельник, 2 сентября, двигает вас в новом захватывающем направлении, Козерог. Новолуние всегда должно быть временем начинаний, но это еще более особенное, потому что вы можете установить намерение настолько глубоко, что оно изменит вашу жизнь до 2027 года.

Новолуние в Деве является частью цикла, который принесет с собой лунное затмение в Рыбах 17 сентября — предварительный просмотр событий нового цикла с Узлами Судьбы, начинающимися в 2025 году. То, что вы сделаете в это время, будет иметь большее значение, как и ваша способность приспосабливаться к изменениям и принимать неизвестное.

Попробуйте взглянуть на свою жизнь свежим взглядом. Будьте готовы признать возможности для роста, изобилия и даже более глубокой духовной связи. Вместо того чтобы чувствовать, что вы находитесь в режиме выживания, вы теперь вступаете в эпоху процветания, что означает, что вы должны расширять то, что вы построили, способами, которые вы даже не можете себе представить.

Вам суждена жизнь, полная изобилия и даже волнений, но чтобы привлечь это, вы должны позволить себе увидеть, что неожиданные моменты, которые случаются в жизни, часто в конечном итоге помогают вам оказаться именно там, где вам суждено быть.

2. Скорпион

Скорпион, не то, что у тебя есть, имеет наибольшее значение, а то, как ты себя чувствуешь . Ты заслуживаешь сладкого удовлетворения, которое приходит от эмоционального удовлетворения и безоговорочной любви к своей жизни. Когда живешь в соответствии со своим предназначением души, это чувство приходит более естественно, но оно также происходит от осознания того, что ты чтишь то, чего ты стоишь.

Вы заслуживаете хорошего самочувствия, но чтобы жизнь способствовала этому, вам нужно начать уделять первостепенное внимание своему эмоциональному благополучию и даже удовлетворению желаний, на что Марс в Раке будет оказывать влияние со среды, 4 сентября.

Марс в Раке помогает вам чтить то, что для вас наиболее важно , область вашей жизни, которая представляет новые начинания; возможно, это должно произойти, когда вы решите, что начнете ставить свои чувства выше всего остального. Вам не нужно создавать жизнь, которая выглядит хорошо или даже соответствует пунктам в списке; вместо этого она должна быть такой, которая вас радует и приносит удовлетворение.

По мере того, как вы начнете чувствовать большую мотивацию вкладывать свою энергию в то, что приносит вам пользу, вы также будете более склонны использовать те счастливые возможности, которые могут помочь изменить вашу жизнь так, как вы этого хотите.

3. Овен

Не существует правил для создания идеальной жизни, Овен, потому что это зависит от вас, чтобы определить, что это значит. Вам не нужно чувствовать, что вам нужно сделать других счастливыми или даже действовать так, чтобы им было максимально комфортно. Вместо этого, речь идет о принятии вашей дикой и творческой натуры и осознании того, что эта жизнь принадлежит вам, поэтому вы заслуживаете того, чтобы извлечь из нее максимум пользы.

Как только Паллада перейдет в знак Стрельца в воскресенье, 8 сентября, вы почувствуете больше покоя, обладая уверенностью в принятии необходимых решений, чтобы привнести больше изобилия, успеха и даже романтики в свою жизнь. Эта энергия о возвращении к вашей внутренней мудрости и доверии тому, что только вы знаете, что правильно для вас.

Паллада в Стрельце приглашает вас исследовать свою душу, когда вы наклоняетесь к тому, что резонирует наиболее глубоко, и даже позволяете себе действовать неожиданно. Принимая свои более нетрадиционные и уникальные навыки, вы внезапно сможете увидеть новые варианты и возможности, которые вы раньше не могли видеть.

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