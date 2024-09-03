Неделя 2 сентября начинается с Новолуния в Деве, времени для новых начинаний, которое усиливается, поскольку оно будет связано с Полнолунием в Рыбах в середине месяца.

Отношения улучшатся для трех знаков зодиака с 2 по 8 сентября 2024 года

1. Рыбы

Когда вы начинаете готовиться к новому циклу в своей романтической жизни, важно обращать внимание на кармические уроки, связанные со знаком Девы. Это принесет вам пользу, когда узлы начнут свой путь к Рыбам и Деве, но это также поможет вам глубже поразмыслить о том, как использовать новолуние в Деве на этой неделе в своих интересах.

Кармические уроки Девы включают перфекционизм, чрезмерный анализ, созависимость или даже поиск внешних факторов для определения безопасности и счастья. В отношениях это может проявляться как приоритет потребностей или благополучия партнера над своими собственными и развитие тревожной привязанности, когда вы стремитесь сделать свои отношения идеальными или «исправить» своего романтического партнера.

2. Козерог

Возможно, пришло время стать воином любви, дорогой Козерог. Это не значит, что нужно позволить себе быть раненым или истощенным в погоне за отношениями, а вместо этого осознать, как много ваши отношения привносят в вашу жизнь. Но из-за этого это также подчеркивает необходимость того, как много вы должны отдать своим отношениям.

Марс вернется в Рак в среду, 4 сентября, и поможет вам взяться за оружие, чтобы защитить ваши отношения и убедиться, что вы показываете себя с лучшей стороны для своего партнера.

Марс в Раке сочетает энергию эмоционального удовлетворения с преданностью, что означает, что инвестирование в ваши отношения станет вашим главным фокусом в это время. Вы позволили другим делам, семейным проблемам или карьере отнять время у ваших отношений? Рассмотрите новые способы почтить любовь в вашей жизни — и что сделать, чтобы улучшить ее.

3. Близнецы

Хотя вы часто всегда видите несколько результатов или возможностей, Близнецы, это не значит, что вы всегда позволяете себе развлекаться ими. Вы вкладываете энергию в построение более крепких и преданных отношений, принимаете изменения в своей семье и даже домашней жизни. Речь идет не о романтике, обязательствах или даже создании совместной жизни, а о том, чтобы уважать то, что работает для вас.

Пришло время отказаться от правил любви и вместо этого начать вести дневник о том, какой тип отношений или обязательств подойдет вам лучше всего. Хотя у вас уже есть инновационная идея о том, что вам нужно, ведение дневника позволит вам стать более уверенными и донести свои идеи до партнера.

Это означает, что эти маленькие идеи нетрадиционных или необычных отношений получат шанс воплотиться в жизнь, если вы готовы мыслить нестандартно и принять свою уникальную природу.

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