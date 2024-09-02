3 сентября 2024 года космическое небо полно обещаний, у нас есть астрологические транзиты, которые здесь, чтобы доставить важные и особые сообщения тем, кто готов их услышать.

В этом случае мы рассмотрим четыре знака зодиака и то, как они отреагируют на транзит Марса в квадрате с Нептуном.

Вселенная приготовила особое послание для четырех знаков зодиака 3 сентября 2024 года.

1. Телец

Специальное сообщение дня: вставайте и делайте это. Да, это так легко и просто. Вселенная использует транзит Марса в квадрате с Нептуном, чтобы стимулировать ваш мозг делать что-то с вашей жизнью. Это не значит, что вы ничего не делаете; вы работаете в полной гармонии со вселенной, но в этот день, 3 сентября, вам дается дополнительная подсказка о том, что вам следует делать со своим временем.

Вы знаете, что это приближается; вы полностью осознаете, что потратили достаточно времени на то, на это и на другие дела, чтобы избежать важного дела, которое вам предстоит сделать, и в этот день, во время квадрата Марса и Нептуна, вы смиритесь с этой реальностью.

И самое замечательное, что это хорошо для вас. Это изменение, которое вы сделаете, или, скорее, это действие, которое вы предпримете, — оно поможет вашей жизни, и хотя вы склонны лениться , вселенная идет прямо к вам в этот день, чтобы сказать вам, чтобы вы тащили ее, Телец. Сделайте шаг. Сейчас.

2. Рак

Время для послания от вселенной, Рак. Вы готовы услышать то, что вам нужно услышать? Хорошо, потому что квадрат Марса с Нептуном — это система доставки, с помощью которой этот универсальный намек будет иметь место. И вы поймете, что происходит, потому что вы сами знали, что это произойдет.

У вас за спиной транзит вроде квадрата Марса и Нептуна; вы будете вдохновлены, чтобы взять то, что у вас на уме, и превратить это в реальность. Во всем этом есть и реалистичный аспект, который приводит вас к пониманию того, что что бы ни было у вас на уме, вы должны быть реалистичны в этом отношении, иначе это не сбудется.

Другими словами, это день, когда вы понимаете, что желаемое находится в пределах вашей досягаемости, но от вас зависит, сделаете ли вы это так. Итак, вселенная говорит вам, что если вы хотите успеха, вы можете получить все, если вы признаете, что вам нужно работать, чтобы достичь этого.

3. Скорпион

Квадрат Марса и Нептуна — это не ленивый транзит, и в вашем случае, Скорпион, вы почувствуете его присутствие в вашей жизни очень сильно, поскольку этот день, 3 сентября, посвящен тому, чтобы вы поняли суть. Сообщение, которое вы получите в этот день, через этот сложный и мощный космический аспект, — это то, что говорит вам двигаться дальше в своей идее... и делать это сейчас.

Этот день приносит вдохновение, но это больше похоже на занятие чем-то другим, чем на восхищение вдохновляющими мыслями. С этим днем ​​может справиться только такой человек, как ты, Скорпион. Это день действий и результатов; твое послание — вмешиваться.

Вы не можете находиться в присутствии квадрата Марса и Нептуна, не чувствуя прилива сил и вдохновения; вы уже давно хотели, чтобы что-то произошло, и это произойдет в этот день, так что включите голову в игру и приготовьтесь к действию, потому что все началось, Скорпион.

4. Рыбы

Когда вы получите сообщение, которое Вселенная приготовила для вас 3 сентября 2024 года, вы ринетесь в действие и подготовитесь к тому, что должно произойти. Во время транзита этого дня, квадрата Марса и Нептуна, вы будете чувствовать себя очень непреклонным в завершении дел. Такова природа этого конкретного транзита.

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