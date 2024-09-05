Гороскопы на сентябрь 2024 года для каждого знака зодиака, включая два основных ретроградных периода и полнолунное лунное затмение в Рыбах.

Мы также можем проявить больше преданности с Венерой в доме большую часть месяца и Меркурием, входящим в Весы в конце месяца.

Гороскоп на сентябрь 2024 года для вашего знака зодиака:

Овен

Плутон в Козероге 1-го числа станет периодом, когда вы будете размышлять о своих лидерских ролях и уроках, которые вы усвоили за последние 16 лет. Есть еще уроки, которые нужно проработать, и главы, которые нужно закрыть в этом цикле, прежде чем Плутон навсегда покинет этот знак.

Новолуние в Деве 2-го числа добавляет элемент неожиданности и чуда, привнося некоторые темы из мутабельных квадратов августа. С Меркурием, входящим в Деву 9-го числа, это может быть временем для перекалибровки работы, которую вам предстоит выполнить.

Марс входит в Рак 4-го числа, подталкивая вас к процветанию, в то время как Полнолуние в Рыбах 17-го числа заставит вас задуматься о включении отдыха в этот активный месяц. Вместо того, чтобы спешить достичь вершины, помните о планировании и проработке вещей с терпением. Вы совершите меньше ошибок и будете испытывать меньше стресса, если будете задавать себе темп.

Телец

Сезон Девы инициировал возможности и надежды для вас, пока вы движетесь по этому новому ландшафту. 1-го числа Уран будет ретроградным в вашем знаке, а Плутон снова войдет в Козерог, переключая ваше внимание на дисциплину, которую вы приобрели, когда дело касается воплощения мечтаний в реальность.

Новолуние в Деве 2-го числа может помочь вам почувствовать больше энергии Венеры, поскольку Солнце в Деве может улучшить вашу романтическую жизнь. Марс войдет в знак Рака 4-го числа, что сделает этот период периодом для исследования вашего самовыражения.

Солнце войдет в Весы 22-го числа, напоминая вам о достигнутом прогрессе. Венера в Скорпионе в тот же день поможет исцелить ваши отношения, одновременно готовя вас к исследованию новых горизонтов, которые позволят вам чувствовать себя согласованными и удовлетворенными. Месяц поможет вам преобразовать ваши отношения, поэтому будьте более готовы адаптироваться и слушать своего партнера.

Близнецы

Сентябрь 2024 года — насыщенный месяц для вас, Близнецы, с сезоном Девы, который придаст остроты. Мы начнем с возвращения Плутона в знак Козерога 1-го числа, помогая вам преодолеть любые сомнения в себе и укрепить свою броню. С Новолунием в Деве 2-го числа начнется новый цикл с вашими домашними и карьерными перспективами; вы готовы упорно трудиться ради того, чего хотите.

4-го числа Марс в Раке превращается в ключевой транзит, заставляя вас переключить свое внимание на инициирование и развитие тех проектов, которые вы запланировали, когда Марс был в вашем знаке. Сезон Весов начинается 22-го числа, который зарядит вас энергией и поможет вам обрести опору.

Наступающий месяц посвящен возвращению на путь истинный, доверию к своему процессу и открытости к принятию критики. Эти обучающие мероприятия здесь, чтобы катапультировать ваши мечты, пока вы не отвлечетесь от игры.

Рак

Возвращение Плутона в ваш дом отношений 1 сентября — важный транзит для вас. Это говорит о том, что этот месяц — время улучшить ваши навыки общения и быть более готовыми к компромиссу. Новолуние в Деве 2 сентября привлекает ваше внимание к связям, добавляя схожие темы из транзита Плутона. 4 сентября Марс в вашем знаке может быть временем, полным сюрпризов, но могут возникнуть и проблемы — особенно если вы не готовы подходить к вещам более дипломатично.

В конце месяца Солнце войдет в Весы 22-го числа, а Венера войдет в Скорпион в тот же день, активизируя ваши романтические перспективы. Месяц хочет, чтобы вы держались за свои мечты и не теряли из виду свое видение, даже если в этот период все кажется непреодолимым.

Лев

Плутон, ретроградный и возвращающийся в Козерог 1-го числа, является одним из самых интересных транзитов для вас в этом месяце, добавляя напряжения и выкапывая вещи из прошлого. Это период, чтобы встретиться со своими страхами лицом к лицу перед тем, как войти в новый цикл позже в этом году.

Новолуние в Деве 2-го числа будет ощущаться как приземление и освобождение, но вызовы от Сатурна могут ощущаться пессимистично. Однако вы привыкли к этой энергии и готовы заставить вещи сбываться, так что не теряйте из виду свои цели. Марс входит в Рак 4-го числа, прекрасный период, чтобы сосредоточиться на завершении отложенных проектов и медитации. Вы выиграете больше с терпеливым отношением.

Солнце войдет в Весы 22-го числа, в то же время, когда Венера войдет в Скорпиона, что сделает вас более уверенными в ваших связях с другими, а также поможет вам построить существующие отношения. Приготовьтесь подключить свои творческие навыки, поскольку вы чувствуете мотивацию преобразовать свое жилище.

Дева

В то время как мы беспокоимся о возвращении Плутона в Козерог 1-го числа, вы можете быть более восприимчивы к трансформациям, которые принесет вам это положение, потому что транзит будет сосредоточен на настоящем и независимости. Новолуние в вашем знаке 2-го числа продолжает тему силы и освобождения, поскольку вы игнорируете своего внутреннего критика и боретесь за свое место под солнцем.

Поскольку Марс переходит в эмоциональный Рак, начиная с 4-го числа, ваши приоритеты меняются, поскольку вы сосредотачиваетесь на отношениях, которые вы построили, и поддержке, которую вы получаете от других. Мощная Полная Луна в Рыбах 17-го числа продолжит помогать вам трансформировать дружбу и связи, которые вы создаете, завершая цикл, который начался шесть месяцев назад. Когда Солнце входит в Весы к концу месяца, а Венера входит в Скорпиона 22-го числа, это может ощущаться как момент достижения и позитивных изменений. Вы закрываете истории и залечиваете шрамы, принимая на себя новые роли.

Весы

Как кардинальный знак , Плутон в Козероге 1-го числа принесет больше историй и тем, связанных с карьерой и собой, с Венерой в вашем знаке, аспектирующей Плутон. Это может быть связано с вашими отношениями и тем, как вы учились и развивались за последние 16 лет. С Новолунием в Деве 2-го числа вы сможете соединиться с собой и продолжить историю Плутона, глубоко погружаясь в свою психику, чтобы увидеть, чего вы хотите в будущем.

Полнолуние в Рыбах 17-го числа возвращает вас к сосредоточению на заботе о себе и проявлении любви к себе. Ваш сезон начинается 22-го числа, позволяя вам развить более крепкие отношения с собой, особенно с учетом того, что Венера в Скорпионе начинается в тот же день. Вам напоминают о необходимости найти свою силу и не быть настолько зависимыми от других, особенно в романтических отношениях. Примите свою независимость.

Скорпион

Поскольку Уран останавливается ретроградно 1 числа, вы начнете новый цикл, который будет больше сосредоточен на ваших отношениях. Но с вхождением Плутона в Козерог в тот же день, все может показаться немного сложным, поскольку вы ищете способ исправить аспекты этих отношений до того, как Плутон снова войдет в Водолея. Вы можете быть более готовы приложить усилия и открыться в своих эмоциональных потребностях своему партнеру.

Новолуние в Деве 2-го числа позволяет вам применять новые тактики для укрепления связей с другими. Начиная с 4-го числа, Марс в Раке принесет вам мотивацию к исследованиям, обучению и расширению, а Полнолуние в Рыбах 17-го числа добавит больше понимания в вашу романтическую жизнь.

Когда 22-го числа Солнце войдет в знак Весов, а Венера переместится в ваш знак, эта энергия заставит вас почувствовать себя более склонным к размышлениям, но при этом вдохновит на рост и готовность демонстрировать свою эмоциональную уязвимость тем, кто вам дорог, в течение оставшейся части месяца.

Стрелец

В то время как август, возможно, замедлил вас, в сентябре все меняется, поскольку вы чувствуете влияние, чтобы открыть свой разум для нового опыта. Новолуние в Деве 2-го числа представляет новые возможности для продолжения работы, начатой ​​во время ретроградного Меркурия , когда планета все еще была в Деве.

Возвращение Плутона в Козерог 2-го числа дарует вам команду и пространство для исследования новых территорий с вашим материалом. Вы можете изучать финансовые темы или продолжать свой план сбережений. Солнце, входящее в Весы 22-го числа, позволяет вам сосредоточиться на деталях затмений в апреле и дает вам еще одну возможность закрыть главы.

Полнолуние в Рыбах 17-го числа поможет вам сосредоточиться на себе. Это период, когда нужно оценить свои успехи и сделать новые шаги. Когда Венера войдет в Скорпиона 22-го числа, она может вывести на свет новую рутину ухода за собой. Месяц хочет, чтобы вы исцелились, позаботились о себе и стали более оптимистичными в отношении своего пути.

Козерог

Возвращение Плутона в ваш знак 1 сентября — это знаменательный транзит, потому что он заставляет вас закрыть истории, которые все еще могут быть нерешенными. Вы открыты для любви, надежды и расширения с Новолунием в Деве 2-го числа, помогающим вам брать на себя новые инициативы при поддержке окружающих. Когда Марс войдет в знак Рака 4-го числа, ваши отношения могут стать более сложными. Принятие дипломатического мышления может быть для вас менее стрессовым в это время.

Солнце войдет в Весы 22-го числа, помогая вам преуспеть и добиться успеха в учебе или карьере. Полнолуние в Рыбах 17-го числа позволит вам вдохнуть новую жизнь в ваши проекты. Когда Венера войдет в Скорпиона 22-го числа, вы будете контролировать свое путешествие.

Месяц позволяет вам наслаждаться впечатлениями и веселиться. Сбалансируйте обязанности, включив периоды радости.

Водолей

Плутон ненадолго отходит от вашего знака, чтобы закончить несколько разговоров в Козероге 1-го числа, время, когда вы можете почувствовать некоторое облегчение и уверенность без растущего давления со стороны планеты трансформации в вашем знаке. Новолуние в Деве 2-го числа поможет вам раскрыть свою уверенность и задействовать свою дальновидную сторону . Марс входит в Рак 4-го числа, делая этот период хорошим, чтобы сосредоточиться на своем графике и планах.

Полнолуние в Рыбах 17-го числа позволяет вам исследовать новые темы и сюжеты, связанные с вашими мечтами. У вас есть инструменты, и вы продолжите получать поддержку, когда Солнце войдет в Весы 22-го числа. В тот же день Венера в Скорпионе поможет вам найти смелость и развить больше дисциплины, когда дело касается вашего обучения или призвания.

Месяц подталкивает вас к тому, чтобы найти себя и принять себя и свой потенциал. Не ограничивайте себя и не соглашайтесь на меньшее, когда вы следуете за своими мечтами.

Рыбы

Сентябрь 2024 года — мощный месяц, который начнется с Плутона в Козероге 1-го числа, помогающего вам увидеть ценность проделанной вами работы. Вы можете получить почести, которые будут сиять с Новолунием в Деве 2-го числа, прекрасное время, чтобы начать что-то новое. Кардинальная энергия войдет в чат 4-го числа с Марсом в Раке, помогая вам сосредоточиться на подготовке и добиться большого прогресса во всем, о чем вы мечтаете.

С Полнолунием в Рыбах 17-го числа вы сможете найти свою силу и мужество в циклах, которые вы пережили. Солнце в Весах 22-го числа позволяет вам найти мужество и поддержку, в то время как дополнительная энергия Венеры в Скорпионе подпитывает и наделяет вас силой.

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